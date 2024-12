L’operatore telefonico italiano WindTre continua a sfidare la concorrenza e questa volta lo fa rinnovando le due offerte di rete mobile della serie GO. A partire dalla giornata di ieri 21 dicembre 2024, infatti, l’operatore ha rinnovato questo catalogo, proponendo ora alcune offerte di tipo operator attack super interessanti. Queste, come suggerisce il nome, sono rivolte maggiormente agli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali di WindTre. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre rinnova il suo catalogo di offerte operator attack della serie GO

Una di queste offerte mobile proposte al momento da WindTre è quella denominata WindTre GO 150 S 5G, sia in versione con metodo di pagamento con credito residuo sia in versione con pagamento automatico Easy Pay. Nello specifico, la prima versione ha un costo di 6,99 euro al mese. Il bundle arriva ad includere fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Sono inoltre inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 sms da inviare verso tutti i numeri.

In questo caso, l’operatore sta proponendo gratuitamente senza costi il costo di attivazione. La seconda versione con metodo di pagamento automatico Easy Pay è pressoché identica alla precedente. Il costo mensile è sempre pari a 6,99 euro e il bundle include le stesse cose. Cambia il costo di attivazione. Qui solitamente è pari a 49,99 euro con sim attiva per 2 anni, ma l’operatore sembra che abbia comunque deciso di offrirlo gratuitamente senza costi anche in questo caso.