A quanto pare la nota azienda colorata di blu hai intenzione di fare le cose in grande per quanto riguarda il CES di Las Vegas 2025, Sembra infatti che quest’ultima abbia intenzione di presentare ben 22 nuovi processori di cui una parte sarà composta dagli ultimi arrivati basati su architettura Arrow Lake mentre gli altri saranno versioni rinnovate basate sull’architettura Raptor Lake.

Cosa sta arrivando

Nello specifico, possiamo dividere dunque la lista di CPU in alcune sottocategorie basate sul tipo di architettura e sulle prestazioni offerte, partendo nello specifico dalle CPU ad alta potenza basate su Arrow Lake:

Base:

Core Ultra 5 225H

Core Ultra 5 235H

Core Ultra 7 255H

Core Ultra 7 265H

Core Ultra 9 285H

Fascia alta:

Core Ultra 5 235HX

Core Ultra 5 245HX

Core Ultra 7 255HX

Core Ultra 7 265HX

Core Ultra 7 275HX

Core Ultra 9 285HX.

Dopodiché poi possiamo includere anche l’CPU basate su rinnovamento delle architetture Raptor Lake e Raptor Lake Refresh:

Raptor Lake:

Core Ultra 7 225U

Core Ultra 5 235U

Core Ultra 7 255U

Core Ultra 7 265U

Raptor Lake Refresh:

Core 5 220U

Core 7 250U

Core 5 210H

Core 5 220 H

Core 7 240H

Core 7 250H

Core 9 270H.

Nello specifico, i primi saranno destinati ai laptop a basso consumo, mentre i secondi serviranno a nutrire la fascia mainstream del mercato con soluzioni abbordabili a prezzi decisamente competitivi.

Ovviamente i modelli di punta sono quelli basati su Arrow Lake dal momento che offriranno un’efficienza energetica molto più elevata insieme a consumi più bassi, la nota dolente rimane la NPU che non soddisfa i requisiti per Copilot+, nonostante tutto, però, torna utile soprattutto nei programmi che fanno utilizzo di intelligenza artificiale come Blender e tutte le app più moderne di video conferenza.

Ancora una volta tutto ciò che bisogna fare è aspettare il CES di Las Vegas che vedrà infiammarsi la competizione tra Intel e AMD a colpi di innovazione e nuovi prodotti.