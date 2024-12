Nothing OS 3.0 finalmente arriva al debutto ufficialmente sul mercato: la nuova versione del sistema operativo basato su Android 15 esce dalla beta e verrà rilasciata sui primi modelli di smartphone entro la fine dell’anno corrente. Queste le tempistiche rivelate dall’azienda guidata da Carl Pei:

Nothing Phone (2): entro fine 2024

Nothing Phone (2a): entro fine 2024

Nothing Phone (1): inizio 2025

Nothing Phone (2a) Plus: inizio 2025

CMF Phone 1: inizio 2025

Di contro, invece, annunciata a fine settembre, NOS 3.0 è stata rilasciata a ottobre in versione Open Beta prima su Phone (2a), poi a seguire sugli altri modelli, incluso CMF Phone 1. L’aggiornamento introduce una serie di inedite funzionalità e ottimizzazioni per un’esperienza d’uso sempre più personalizzata. Debutta la nuova versione di Nothing Gallery con strumenti come la ricerca avanzata e l’editing evoluto comprendente filtri, revisioni e suggerimenti.

Ecco le novità a riguardo

Tra le novità in questione possiamo elencarle qui di seguito:

nuova app Nothing Gallery

widget condivisi visibili sulla rinnovata schermata di blocco

widget per la produttività (es.: Countdown)

Smart Drawer con intelligenza artificiale per categorizzare automaticamente le app in cartelle

impostazioni rapide ottimizzate

Pop-up View migliorata

miglioramenti visivi e delle prestazioni

grafica aggiornata

Ecco il risvolto del Nothing sul mercato

Nothing Phone (2a) Plus è disponibile online da Psk Mega Store a 366 euro. Il rapporto qualità prezzo è discreto. Ci sono 8 modelli migliori.

Nothing CMF Phone 1 è disponibile online da eBay a 189 euro. Il rapporto qualità prezzo è buono. Ci sono 10 modelli migliori.

Nothing Phone (2a) è disponibile online da Boomba.it a 287 euro. Il rapporto qualità prezzo è discreto. Ci sono 10 modelli migliori.

Nothing Phone 2 è disponibile online da eBay a 478 euro.

Nothing Phone 1 è disponibile online da Amazon a 299 euro.

Insomma, delle novità significative per quanto riguarda Nothing e propone un risvolto piuttosto impattante per quanto riguarda il suo peso specifico nel mercato globale. Un passo davvero importante.