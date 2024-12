Il 23 dicembre, alle 15:00 ora locale in Cina, MediaTek presenterà ufficialmente la sua nuova generazione di chip Dimensity. Tra questi, secondo indiscrezioni, potrebbe figurare il Dimensity8400. Ovvero un processore che promette di imporre nuovi standard di potenza ed efficienza. L’ azienda taiwanese non ha ancora confermato dettagli specifici. Ma alcuni rumor suggeriscono che il chip sarà prodotto con un processo a 4nm e avrà un’architettura 1+3+4. Quindi assolutamente ideale per bilanciare prestazioni e consumi energetici.

Il Redmi Turbo 4 tra i primi dispositivi con il nuovo chip Mediatek

Uno degli elementi più interessanti riguarda la GPU Immortalis-G720 MC7, che dovrebbe accompagnare il processore. Questa configurazione promette prestazioni grafiche avanzate. Particolarmente utili per esperienze di gaming e l’uso di applicazioni più complesse. Le prestazioni sembrano confermate anche da alcuni test non ufficiali. Ad esempio il Dimensity 8400 avrebbe superato i 1,8 milioni di punti su AnTuTu. Mostrando così un notevole salto in avanti rispetto alle generazioni precedenti.

Tra i primi smartphone che potrebbero adottare il Dimensity8400 vi è il Redmi Turbo 4, di cui ultimamente si sta parlando molto. Se questa notizia venisse confermata, il dispositivo diventerebbe uno dei più competitivi nella fascia media e alta del mercato. Ciò grazie alla sua perfetta combinazione di potenza e prezzo accessibile. Ad ogni modo, il Redmi Turbo 4 non sarà probabilmente l’unico a beneficiare del nuovo SoC. MediaTek potrebbe infatti annunciare anche collaborazioni con altri produttori, ampliando ulteriormente la presenza del Dimensity8400.

Il lancio rappresenta un momento fondamentale per MediaTek. Il quale mira a consolidare la sua posizione come leader nel settore dei semiconduttori. Puntare su innovazione e prestazioni superiori è dunque una strategia chiave per competere con i rivali più affermati, come Qualcomm. Insomma, la capacità del Dimensity 8400 di offrire una combinazione di potenza, efficienza energetica e grafica avanzata lo rende una scelta appetibile sia per gli utenti che per i produttori di dispositivi. Ferro ciò non resta che attendere il 23 dicembre per scoprire tutte le novità che MediaTek ha in serbo per il suo pubblico.