Apple sta lavorando ad una serie di aggiornamenti indirizzati al sistema visionOS. In particolare, sembra che l’azienda di Cupertino stia preparando il lancio della versione 2.3. E non è tutto. Sembra, infatti, che Apple stia già lavorando alle versioni successive. Il sistema visionOS 2.4 potrebbe, secondo alcune analisi del codice, arrivare già nel 2025.

Apple: nuove prospettive per con visionOS 2.4

Tale strategia di sviluppo anticipato riflette l’approccio dell’azienda di Cupertino nel pianificare a lungo termine. Ciò anche per un prodotto come Vision Pro. La roadmap attuale prevede che visionOS 2.4 rappresenti un’evoluzione interessante. Ma il vero salto in avanti sarà visionOS 3.0. Suddetto aggiornamento, già in fase di sviluppo, dovrebbe essere svelato durante la WWDC 2025. VisionOS 3.0 non sarà semplicemente una continuazione. Apple ha bisogno di rivoluzionare l’esperienza utente e offrire una ragione convincente per adottare Vision Pro.

Le sfide non sono poche. Vision Pro, pur essendo un dispositivo tecnologicamente all’avanguardia, ha sofferto per il suo elevato costo. Oltre che per la mancanza di un ecosistema di applicazioni che catturi veramente l’interesse degli utenti. Inoltre, il mercato della realtà virtuale e aumentata è ancora in una fase di maturazione. A tal proposito, non è chiaro se il pubblico sia pronto per abbracciare una piattaforma come visionOS, che richiede un impegno economico e tecnico considerevole.

Cosa potrebbe cambiare con visionOS 3.0? Tra le ipotesi più plausibili vi sono l’introduzione di applicazioni che sfruttano appieno le potenzialità di Vision Pro. Miglioramenti nell’usabilità e una maggiore apertura verso sviluppatori di terze parti. Apple potrebbe anche lavorare su una versione più accessibile del dispositivo. Abbattendo almeno in parte le barriere economiche.

Il futuro di visionOS dipenderà in gran parte dalla capacità di Apple di innovare e di comunicare il valore unico della sua piattaforma. Solo il tempo portrà dirci se visionOS sarà in grado di evolvere, catturando una nuova posizione nel settore della realtà virtuale.