Amazon ha introdotto il servizio Prime Air per le consegne anche sul territorio italiano. Tale sistema funzione tramite l’uso di droni. È stato progettato per rivoluzionare la logistica urbana. Al centro di tale innovazione si trova il drone MK30. Quest’ultimo unisce tecnologia avanzata e un design pensato per sicurezza, efficienza e integrazione. L’MK30 è il risultato di un progetto ingegneristico realizzato in quasi due anni. Il suo sistema di rilevamento degli ostacoli, definito “best-in-class“, utilizza telecamere ad alta risoluzione. Ciò insieme ad algoritmi di apprendimento automatico per individuare ed evitare oggetti.

Amazon presenta un nuovo sistema di consegne

Il drone presenta una tecnologia Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). Quest’ultima permette a un pilota remoto di monitorare e controllare il dispositivo. Ciò anche a chilometri di distanza. In caso di emergenza, un sistema ridondante di controllo assicura che il drone possa tornare alla base in sicurezza. Indipendentemente dal guasto.

Inoltre, per garantire prestazioni affidabili in ogni condizione, l’MK30 di Amazon è stato sottoposto a test rigorosi. Ad esempio, si è immerso in acqua i motori rotanti. Mentre il drone ha affrontato voli simulati sotto pioggia leggera. Ogni componente critico è stato progettato con sistemi di backup. In tal modo è possibile garantire il funzionamento in sicurezza anche in situazioni avverse. Inoltre, Amazon ha condotto più di 6.300 voli di test, accumulando oltre 1.070 ore di pratica. Ciò sotto la supervisione della Federal Aviation Administration (FAA).

Le eliche sono state riprogettate per ridurre il rumore. Ciò ha permesso di dimezzare il volume percepito rispetto ai modelli precedenti. Tale dettaglio rende i droni meno invasivi e più adatti al contesto urbano.

Con Prime Air, Amazon mira ad effettuare spedizioni entro 60 minuti dall’ordine. Tale progetto non solo promette di trasformare il modo in cui si ricevono i propri acquisti, ma apre nuove possibilità per la logistica. Il tutto ponendo le basi per un futuro in cui i droni saranno una presenza quotidiana.