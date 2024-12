Di annunci importanti ne sono arrivati tanti nel 2024 ma sembrano essercene tanti altri a bollire in pentola. Android 16, prossimo sistema operativo che verrà spulciato per bene nei prossimi mesi prima del suo arrivo, promette una rivoluzione fotografica su alcune applicazioni. Tra queste dovrebbero esserci Instagram e Snapchat, che potranno beneficiare di una nuova tecnologia e di scatti migliorati in condizioni di scarsa illuminazione.

Night Mode Indicator API: la chiave del cambiamento con Android 16

Al centro di questa innovazione c’è la nuova Night Mode Indicator API, un sistema che permette alle app di:

Riconoscere automaticamente le condizioni di scarsa luminosità;

le condizioni di scarsa luminosità; Attivare ottimizzazioni specifiche per migliorare la qualità delle foto;

Offrire agli utenti un controllo manuale grazie a un’icona dedicata, rappresentata da una luna, per attivare le funzioni avanzate quando necessario.

Fino ad ora, funzionalità simili erano riservate ai dispositivi di fascia alta come i Google Pixel (dal modello 6 in poi) e i più recenti Samsung Galaxy (S24 Ultra, Flip 6 e Fold 6). Con Android 16, invece, queste migliorie saranno disponibili per un numero molto più ampio di dispositivi, rendendo la fotografia notturna accessibile a più utenti.

Tre modalità per ogni condizione di luce

La Night Mode Indicator API utilizzerà tre stati distinti per adattarsi alle diverse condizioni di illuminazione:

UNKNOWN : quando il sistema non riesce a valutare con precisione la luminosità;

: quando il sistema non riesce a valutare con precisione la luminosità; OFF : in caso di illuminazione sufficiente, dove non servono ottimizzazioni;

: in caso di illuminazione sufficiente, dove non servono ottimizzazioni; ON: quando la luce è insufficiente e si consiglia di attivare la modalità notturna.

Non solo foto notturne: altri miglioramenti in arrivo

Oltre a migliorare gli scatti in condizioni di poca luce, Android 16 estenderà le capacità della Camera Extensions API, permettendo alle app di sfruttare funzionalità come:

Effetto bokeh per sfondi sfocati e foto più artistiche;

per sfondi sfocati e foto più artistiche; Ritocco del viso, per perfezionare i dettagli nei ritratti.

Queste funzioni, tipiche delle app fotocamera native, potranno ora essere integrate direttamente nelle app social, avvicinando la qualità degli scatti a quella offerta dai software preinstallati sui dispositivi.