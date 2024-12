WhatsApp: spiare è facilissimo con la nuova app gratuita

Gli utenti passano una vita intera con il loro smartphone tra le mani e magari utilizzando l’applicazione più usata da tutti: WhatsApp. La piattaforma di messaggistica colorata di verde è infatti un punto di riferimento e negli anni ha compiuto diversi progressi. Il primo è stato quello di chiudere le porte allo spionaggio, abbattendo tutte le applicazioni che lo consentivano previo pagamento. Ad oggi però esiste uno strumento gratuito che può consentire di spiare le persone, anche se non in maniera invadente come le soluzioni illegali che erano presenti un tempo.

Come funziona Whats Tracker, l’app per spiare su WhatsApp

Una volta installata, Whats Tracker consente di selezionare numeri di telefono specifici da monitorare. L’app registra con precisione gli orari di accesso e di uscita di questi contatti e, a fine giornata, fornisce un report dettagliato con tutti i dati raccolti. Non permette di leggere i messaggi, né di violare la privacy delle conversazioni, ma si concentra esclusivamente sul monitoraggio delle attività online.

La sua interfaccia è semplice da usare: basta aggiungere il numero di telefono di interesse e l’applicazione inizierà a tracciare automaticamente gli orari di connessione a WhatsApp. Il monitoraggio è continuo, rendendo Whats Tracker uno strumento pratico per capire meglio le abitudini online dei contatti scelti.

Whats Tracker è considerata legale perché non accede ai contenuti privati delle chat, ma si limita a sfruttare le informazioni pubbliche visibili su WhatsApp. Questa applicazione ha raccolto diversi consensi nel corso del tempo ed è diventata un punto di riferimento per chi non si fida ad esempio del suo partner. In passato era molto più semplice trovarla sul Play Store di Google anche se oggi risulta molto difficile. Chiaramente non ci sono problemi in quanto si può scaricare direttamente dal web in formato apk. È proprio così che si riesce ad averla sul proprio smartphone.