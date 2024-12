Lo smartphone di cui parliamo oggi è il futuro top di gamma della famiglia Samsung, parliamo di Galaxy S25 che sembra essersi fatto intercettare in alcune foto pubblicate sul web da parte di un utente sconosciuto che inquadrano però alcuni dettagli decisamente interessanti.

Cosa emerge dalle foto

Lo smartphone viene inquadrato nella sua si interessa e ciò che fa subito prestare attenzione è un tasto fisico presente nella parte bassa del lato destro, non si capisce bene se si tratta di un pulsante vero e proprio o di una semplice sezione in plastica all’interno della scocca di metallo necessaria alle antenne per poter captare il segnale, ricordiamo che i Samsung in America sfruttano la tecnologia per le reti 5G mmWave, Diversa rispetto a quella europea che invece utilizza una banda diversa, meno veloce e anche con una latenza leggermente più alta.

Sicuramente quel piccolo bordo non in metallo avrà un significato è molto presto potremmo saperne qualcosa in più dal momento che le aziende devono comunicare in anticipo ai produttori di accessori alcuni dettagli tecnici per consentire loro di lavorare nel migliore dei modi, dunque qualcosa si saprà quando questi ultimi riceveranno le info dettagliate per poter produrre gli accessori che servono.

Accompagnata da queste foto arriva anche l’indiscrezione secondo cui gli smartphone in questione almeno per il mercato americano arriveranno solamente con il formato eSim abbandonando completamente la Sim fisica, una mossa che abbiamo già visto con Apple e la sua ultima generazione di iPhone, dunque vedendo come Samsung segua spesso la scia di Apple ci sarebbe anche da aspettarsi che il tasto fisico possa essere anche un tasto fotografico che effettivamente molti produttori Android stanno già adottando.

Non rimane dunque a chi attendere i prossimi mesi per vedere se arriverà qualche notizia aggiuntiva direttamente da fonti collegate a Samsung.