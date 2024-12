La Nikon Z9 si arricchisce di nuove possibilità grazie al firmware 5.10 appena rilasciato. Questo aggiornamento punta a semplificare il lavoro dei professionisti della videografia. Ciò grazie a strumenti mirati a ottimizzare la qualità e la praticità delle riprese. Una delle novità principali è la “Modalità otturatore“. La quale consente di regolare l’angolo dell’otturatore tra 5.6° e 360° in 15 step. Questo elimina la necessità di modificare manualmente il tempo di esposizione quando si cambia il frame rate. Garantendo così sempre un motion blur ideale.

Nikon: NX Mobileair e il supporto a Frame.io, una rivoluzione nella collaborazione

Altre aggiunte riguardano la personalizzazione degli strumenti di controllo dell’esposizione. Come ad esempio la possibilità di cambiare il colore dello zebra pattern. Anche le informazioni sulla luminosità, come istogrammi e forme d’onda, possono ora essere adattate in dimensioni, posizione e trasparenza. Tutti questi miglioramenti sono pensati per semplificare la gestione delle riprese in condizioni di alto contrasto. Contribuendo ad offrire un’esperienza ancora più versatile per i videomaker professionisti.

Anche l’app NX Mobileair, pensata per agevolare i flussi di lavoro dei fotografi e videografi, riceve un aggiornamento importante. Con la versione 1.4.0 per Android, Nikon introduce il supporto a Frame.io, la piattaforma cloud di Adobe. Questa novità permette il trasferimento diretto dei video dalla fotocamera al cloud tramite la funzione “Camera to Cloud“. Una funzionalità già compatibile con i modelli Z9, Z8 e Z6III.

Grazie a questa integrazione, i file video possono essere caricati automaticamente e condivisi in tempo reale. Semplificando così la collaborazione tra più utenti anche a distanza. Ma non è tutto, l’app offre anche la possibilità di filtrare i file da trasferire in base al formato o alla classificazione, accelerando ulteriormente il processo. Nikon ha dichiarato di essere al lavoro per garantire le stesse funzionalità anche sulla versione iOS dell’app. Questa evoluzione tecnologica è particolarmente utile in situazioni che richiedono una rapida gestione dei contenuti. Tra cui eventi sportivi o reportage dal vivo. In modo da rivoluzionare il concetto stesso di produzione video.