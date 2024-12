Threads, il social network di Meta associato a Instagram, sta per lanciare una funzione che promette di semplificare la vita degli utenti. Si tratta della possibilità di programmare i post. L’annuncio arriva direttamente da Adam Mosseri, CEO di Instagram. Il quale ha evidenziato come questa novità rappresenti un passo fondamentale per il futuro e io successo della piattaforma. La nuova funzionalità, attesa da tempo, consentirà infatti di pianificare solo i post principali, escludendo però le risposte. Secondo Mosseri, questa scelta mira a preservare la spontaneità delle conversazioni. Un valore che Threads vuole continuare a tutelare.

Threads: innovazioni e obiettivi futuri

Nel frattempo, Threads consolida il suo posto tra i social emergenti. Ma soprattutto continua a crescere il social continua a crescere. Con oltre 100 milioni di iscritti attivi giornalieri e più di 300 milioni al mese. Nonostante resti lontano dai principali colossi del settore, è riuscito comunque a superare piattaforme come Bluesky. Ciò soprattutto grazie a una strategia che punta su innovazione e semplicità. Ad ogni modo l’introduzione dei post programmati non è una cosa improvvisata, ma piuttosto il risultato di mesi di lavoro. Tale approccio riflette infatti l’obiettivo di rendere Threads un ambiente sempre più utile e personalizzabile per tutti i suoi utenti.

In contemporanea ai post programmati, Threads continua a migliorarsi anche con altre novità. Una delle più attese riguarda l’aggiornamento della funzione di ricerca. Quest’ ultima presto consentirà di trovare contenuti in modo più semplice grazie a nuovi filtri. La piattaforma si distingue così per la sua capacità di ascoltare le esigenze dei suoi utilizzati e adattarsi rapidamente ad esse. Cercando di restare competitiva in un ambiente dominato da giganti quali X e Instagram.

La crescita di Threads è stata accompagnata così da tante innovazioni. Tra cui le raccolte curate di profili, che hanno spinto le persone a fare paragoni con i “starter packs” di Bluesky. In più, Meta ha esteso la programmazione dei contenuti anche su Instagram. In modo da renderla disponibile anche per i feed principali e per i messaggi diretti. Insomma, tutto ciò indica una chiara volontà di posizionare Threads come un punto di riferimento nel mondo dei social. Senza però mai rinunciare all’autenticità che lo contraddistingue.