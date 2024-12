Dopo le recenti voci di corridoio che parlavano di un lancio incerto di OnePlus Open 2, in queste ultime ore dalla Cina sono arrivati degli interessanti rumor sui due smartphone, nello specifico one plus open due e il corrispettivo dedicato al mercato europeo Oppo Find N5, sembra infatti che il produttore, sebbene non abbia ancora confermato i due device pieghevoli sia al lavoro proprio su quest’ultimi, nuove voci di corridoio fresche di giornata provano ad alimentare le aspettative.

Grandi miglioramenti

Come abbiamo appurato precedentemente, si tratta di due smartphone sostanzialmente identici e il solito Digital Chat station a condiviso alcune anticipazioni proprio su uno di questi due, parliamo di Find N5, sembra infatti che il produttore cinese proseguirà con la stessa strategia, ovvero di differenziare i due device in base ai mercati, ma solo per il nome, questi ultimi dovrebbero basarsi sul potentissimo Snapdragon 8 Elite e dovrebbero correggere alcune mancanze dei modelli precedenti, come l’assenza della ricarica wireless e della certificazione IPX8, come se non bastasse in un modello, dovrebbe poi offrire una fotocamera con teleobiettivo periscopico da 50 megapixel e una struttura decisamente più resistente alle cadute ma allo stesso tempo più leggera, più sottile e con una batteria più capiente.

La medesima fonte poi si è sbilanciata anche su un possibile periodo di uscita che dovrebbe risiedere all’interno del primo trimestre dell’anno prossimo, con dettagli più precisi che probabilmente arriveranno nelle prossime settimane, sicuramente avremo a che fare con i classici device pieghevoli con formato al libro che ormai hanno costituito una vera e propria fascia del mercato a se stante.

Non rimane dunque che attendere per capire come si evolverà la situazione, le premesse sembrano senza alcun dubbio importanti sebbene il prezzo giocherà un ruolo primario dal momento che la competizione è davvero serrata in questa fascia di mercato con tantissimi dispositivi disponibili anche a prezzi decisamente accessibili.