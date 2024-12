Il noto marchio automobilistico Subaru ha da poco presentato in veste ufficiale sul mercato italiano una nuova vettura. Si tratta della nuova Subaru Forester, arrivata ora alla sesta generazione. Il nuovo SUV della casa delle Pleiadi approda dunque anche in Italia, con un look rinnovato e anche con tante nuove funzionalità che garantiscono agli utenti una migliore esperienza di guida. La vettura ha inoltre ricevuto il premio Top Safety Pick+, uno dei riconoscimenti più alti per le prestazioni di sicurezza dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

Subaru Forester, arriva ufficialmente in Italia la sesta generazione del SUV di Subaru

Subaru Forester è da poco approdata in veste ufficiale sul mercato italiano. Come già accennato in apertura, infatti, il noto marchio automobilistico ha svelato da poco la sesta generazione del suo nuovo SUV. Questa vettura è stato uno dei più rappresentativi della casa automobilistica giapponese Subaru fin dal suo debutto nel 1997. Ora, la vettura dell’azienda ha raggiunto quota 5 milioni di unità vendute nel mondo negli ultimi 27 anni, di cui 30.000 unità per il mercato italiano.

La nuova Subaru Forester ha poi ricevuto il premio Top Safety Pick+, uno dei riconoscimenti più alti per le prestazioni di sicurezza dell’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), ricevendone dal 2007 un totale di ben 18 premi. Come già detto, la sesta generazione di questa vettura apporta diversi miglioramenti sia estetici sia funzionali.

La vettura può vantare ad esempio la presenza della combinazione del Symmetrical All-Wheel Drive assieme al powertrain ibrido e-BOXER. Entrambi si poggiano sulla piattaforma dell’azienda Subaru Global Platform. Troviamo poi alcune peculiarità, come il sistema di assistenza alla guida EyeSight. Quest’ultimo è stato aggiornato con una nuova telecamera monoculare e grandangolare che garantisce delle performance migliori nel riconoscimento degli scenari.

La nuova Subaru Forester è già disponibile all’acquisto sul mercato italiano negli allestimenti Free, Style, 4dventure e Premium. Il suo prezzo di lancio è di 35.900 euro.