Genesis: parabrezza con vetri riscaldati a 48 Volt per più sicurezza

Genesis sta rivoluzionando la tecnologia dei parabrezza con vetri riscaldati a 48 Volt e rivestimenti metallici avanzati. Questo sistema promette di rimuovere il 100% della brina in soli cinque minuti, anche a temperature estreme fino a -18°C. Come è possibile? Grazie a un’energia uniformemente distribuita dal rivestimento multistrato, che converte la potenza dell’impianto elettrico a 800 Volt del veicolo.

Il nuovo sistema Genesis non solo accelera lo sbrinamento, ma riduce i consumi del 10% rispetto ai tradizionali HVAC. Questa tecnologia migliora anche il comfort estivo, abbassando la temperatura interna dell’auto di 2-3 °C grazie alla funzione di riflessione solare. Il parabrezza riscaldato elimina i fili in tungsteno visibili, offrendo una visuale più chiara. Questo aspetto, fondamentale per la sicurezza, supporta anche i sistemi di guida autonoma. Sensori e telecamere possono lavorare senza interferenze causate da umidità o brina, migliorando le prestazioni complessive.

Vantaggi e prospettive future dell’uso della tecnologia Genesis

I test sui modelli Genesis GV70 e GV60 hanno dimostrato la superiorità di questa tecnologia. Rispetto al sistema a 13,5 Volt, il parabrezza rivestito sbrina tre volte più velocemente. Questo risultato è cruciale per le auto elettriche, che beneficiano di una migliore gestione termica senza sacrificare l’autonomia. La tecnologia del parabrezza riscaldato rappresenta un importante passo verso auto più sicure, confortevoli e sostenibili. Genesis dimostra ancora una volta la sua leadership nell’innovazione automobilistica.

Le implicazioni sono significative: potrebbe non essere più necessario un sistema HVAC dedicato al parabrezza. Questo aprirebbe spazio per innovazioni come head-up display avanzati e sistemi di realtà aumentata integrati nel parabrezza. Genesis sta esplorando anche brevetti nei mercati chiave, anticipando una possibile adozione su larga scala. Sebbene l’applicazione non sia ancora confermata, questa tecnologia potrebbe presto diventare lo standard per i futuri modelli del marchio. L’efficienza, l’innovazione e il supporto alle tecnologie autonome rendono questa soluzione una delle più promettenti nel settore automotive. Con il focus su sicurezza e sostenibilità, Genesis sta ridefinendo gli standard per la mobilità moderna.