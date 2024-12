La nuova proposta di ho. Mobile si rivolge agli utenti alla ricerca di un servizio conveniente e ricco di vantaggi, con un’offerta che punta a conquistare il mercato della telefonia mobile in Italia. L’operatore virtuale, nato nel 2018 sotto l’egida di VEI S.r.l., una società controllata da Vodafone Italia, propone un pacchetto particolarmente competitivo: 200 GB di traffico internet al costo di 9,99 euro al mese. L’iniziativa è accessibile sia per chi decide di effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore, sia per chi attiva una nuova linea.

La nuova, incredibile offerta di ho. Mobile

Tra le peculiarità dell’offerta spiccano i 200 GB mensili, utilizzabili anche per la connessione in 5G e per l’hotspot, un servizio che permette di condividere la rete con altri dispositivi. Oltre al traffico dati, il piano include diverse funzionalità aggiuntive, come l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e il servizio SMS “ho. chiamato”, che notifica le chiamate perse. Per monitorare il credito residuo, gli utenti possono utilizzare il numero dedicato 42121. Inoltre, con la funzione Riparti, è possibile rinnovare in anticipo l’offerta quando i dati mensili vengono esauriti, evitando così costi extra e mantenendo il prezzo invariato.

L’attivazione del servizio risulta semplice e flessibile grazie a tre modalità disponibili. Chi preferisce la comodità può utilizzare l’app mobile, completando il processo di identificazione tramite SPID e ricevendo la SIM fisica presso una tabaccheria o un’edicola. In alternativa, è possibile effettuare il pagamento online e attivare l’offerta in pochi minuti grazie alla eSIM, o ritirare e attivare la SIM direttamente presso un punto vendita.

Un ulteriore vantaggio di questa offerta risiede nella possibilità di personalizzare il proprio numero di telefono, una funzione gestibile tramite l’app dedicata. Questa opzione, utile tanto per i professionisti quanto per i privati, facilita la memorizzazione del numero e rappresenta un tocco di praticità in più. Ho. Mobile si conferma così un operatore che punta su trasparenza e semplicità, rendendo l’esperienza utente intuitiva e priva di complicazioni.