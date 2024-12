Il Roborock Q5 Max+ è uno dei robot aspirapolvere più recenti del marchio cinese, progettato per offrire una combinazione di potenza di aspirazione, automazione avanzata e praticità quotidiana. Dotato di funzionalità come una stazione di svuotamento automatico e un sistema di navigazione intelligente, punta a semplificare la gestione delle pulizie domestiche. L’ho provato e l’ho apprezzato veramente tanto; non ci girerò intorno. Certo che a 699€ però, ha un bel po’ di competitor.

Design compatto e praticità della dock

Il robot si presenta con un design compatto ed elegante, rifinito in nero opaco. Grazie alla docking station con svuotamento automatico, l’utente può dimenticarsi di svuotare il contenitore della polvere fino a sette settimane, particolarmente utile per case con animali domestici o grandi quantità di polvere. Il contenitore della stazione può gestire fino a 2,5 litri di detriti, rendendolo una soluzione ideale per famiglie numerose o ambienti trafficati. Il robot è anche facile da manovrare manualmente grazie al peso contenuto di 7,5 kg e a un’altezza ridotta che gli permette di infilarsi sotto mobili bassi.

Potenza di aspirazione e spazzole anti-aggrovigliamento

Uno dei punti di forza del Q5 Max+ è la potenza di aspirazione di 5.500 Pa, che lo rende capace di rimuovere efficacemente sporco, polvere e peli di animali su superfici dure e tappeti. Non è il più potente che abbia provato – parliamoci chiaro – ma quello che fa lo fa al top. La tecnologia DuoRoller Brush, composta da due spazzole rotanti, riduce al minimo gli aggrovigliamenti e migliora la raccolta dei detriti. Questo lo rende particolarmente adatto per chi possiede animali domestici.

Navigazione intelligente e personalizzazione

Il sistema di navigazione PreciSense LiDAR consente al robot di mappare dettagliatamente l’ambiente, creando mappe 3D che migliorano l’efficienza delle pulizie. È possibile salvare fino a quattro mappe, una funzionalità comoda per case a più piani. Attraverso l’app Roborock, gli utenti possono impostare zone vietate o virtual walls, evitando che il robot entri in aree sensibili come stanze non utilizzate o zone con oggetti fragili.

L’app permette anche di programmare le pulizie, modificare la potenza di aspirazione e monitorare lo stato del dispositivo. Inoltre, il Q5 Max+ è compatibile con assistenti vocali come Alexa, Google Home e Siri, offrendo un controllo ancora più immediato.

Autonomia

Con una batteria che garantisce fino a 240 minuti di autonomia, il robot può coprire un’area di circa 350 metri quadrati con una sola carica. Questa capacità lo rende ideale per case di grandi dimensioni. La funzione di ricarica e ripresa automatica assicura che il robot torni alla dock per ricaricarsi e riprenda il lavoro da dove si era interrotto.

L’unico contro

Il Q5 Max+ non integra una funzione di lavaggio, presente in altri modelli concorrenti. Questo potrebbe rappresentare una limitazione per chi cerca un dispositivo multifunzione. Inoltre, alcuni utenti hanno segnalato problemi di connessione Wi-Fi in aree della casa con segnale debole, una difficoltà risolvibile tramite l’uso di router dual-band.

Conclusioni

Il Roborock Q5 Max+, un aspirapolvere robot di fascia medio-alta, viene proposto in Italia con un prezzo medio che si aggira intorno ai 699€ per il modello completo di stazione di svuotamento automatico. Non male, a mio avviso e sfida apertamente le soluzioni Ecovacs e Dreame che ho provato di recente (e che ovviamente trovate sia sul sito che sul nostro canale).