Motorola Edge 50 Ultra sta ricevendo in queste ore in Italia l’aggiornamento ad Android 15. Andando nello specifico, la versione in rollout per il top di gamma della casa americana ha la sigla VIUV35H.5-34-11 e pesa 1,77 GB. Il changelog allegato alla release, come spesso avviene, e anche se a essere protagonista è un passaggio di consegne generazionale.

Andando nello specifico, il firmware dei Motorola e anche di Edge 50 Ultra è di fatto un Android stock puntellato da Motorola con qualche aggiunta sapiente. Caratteri più leggibili, una gestione delle impostazioni più organizzata e immediata, suggerimenti utili e tante opzioni che difficilmente si vedono altrove, soprattutto a fronte di un’interfaccia minimale come resta quella della personalizzazione Motorola di Android.

Ci aspettiamo lo stesso da Android 15, il cui rollout su Motorola Edge 50 Ultra è in corso anche in Italia. Se possedete un altro Motorola e volete sapere se il vostro modello riceverà l’ultima edizione del simpatico robottino verde potete fare riferimento all’articolo che abbiamo scritto qualche settimana fa.

display: Plastic OLED LTPS 20:9 da 6,7 pollici, risoluzione (2.712 x 1.220 pixel, 446 ppi), copertura al 100% spazio colore DCI-P3, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz, campionamento del tocco a 360 Hz (modalità gioco), DC Dimming, luminosità massima 2.800 nit, HDR10+, Colore Pantone Validated, protezione in vetro 3D Corning Gorilla Glass Victus con rivestimento anti-impronta

SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 memorie: 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0

16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0 sistema operativo: Android 14 (ora Android 15)

Android 14 (ora Android 15) resistenza IP68

IP68 sicurezza: lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, ThinkShield

lettore di impronte digitali, riconoscimento facciale, ThinkShield audio: 2x altoparlanti, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound Vibrazione lineare asse x, USB-C, 3x microfoni

2x altoparlanti, Dolby Atmos, Dolby Head Tracking, Snapdragon Sound Vibrazione lineare asse x, USB-C, 3x microfoni connettività: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS dual SIM: SIM + eSIM

SIM + eSIM fotocamere: anteriore: 50 MP, apertura f/1,9, pixel da 0,64 µm (1,28 µm con pixel binning), autofocus posteriore wide principale: 50 MP, sensore da 1/1,3 pollici, apertura f/1,6, pixel da 1,2 µm, PDAF, stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) posteriore ultra wide: 50 MP, campo visivo 122°, autofocus per macro, apertura f/2,0, pixel da 0,64 µm posteriore teleobiettivo: 64 MP, zoom ottico 3x, apertura f/2,4, pixel da 0,7 µm, AF, OIS, ToF

batteria: 4.500 mAh

4.500 mAh ricarica : TurboPower a 125 watt, ricarica di 4 minuti sufficiente per una giornata

: TurboPower a 125 watt, ricarica di 4 minuti sufficiente per una giornata colori: Forest Grey (materiale vegano), Peach Fuzz (materiale vegano), Nordic Wood (vero legno)

Forest Grey (materiale vegano), Peach Fuzz (materiale vegano), Nordic Wood (vero legno) dimensioni e peso: 161,1 x 72,4 x 8,6 mm per 197 grammi.

Delle novità davvero significative.