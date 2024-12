La Honda Prelude si prepara a tornare sulle strade europee, riportando in vita un nome leggendario. Il suo debutto è previsto per la prima metà del 2026. Proprio come confermato dalla casa giapponese, promettendo di unire tradizione e innovazione. La nuova coupé sarà dotata di un powertrain ibrido di ultima generazione e introdurrà la tecnologia Honda S+ Shift. Ovvero un sistema di cambio simulato che punta a rivoluzionare l’esperienza di guida. L’obiettivo principale è quello di offrire una combinazione unica di efficienza, prestazioni sportive ed emozioni al volante.

Honda S+ Shift: il piacere di guida si fa digitale

La Honda Prelude, uscita di produzione nel 2001, aveva già fatto parlare di sé lo scorso anno. In quanto rappresenta la presentazione di un concept che ha entusiasmato appassionati e critici. Le foto spia più recenti mostrano un design che ripercorre fedelmente le linee futuristiche del prototipo. Confermando così la volontà di Honda di restare fedele alla sua visione originale. Sotto il cofano, si ipotizza l’adozione di un sistema ibrido evoluto. Probabilmente basato su quello già utilizzato sulla Honda-Civic, ma ulteriormente ottimizzato. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, questi sono restano avvolti nel mistero, alimentando l’attesa per la presentazione ufficiale.

Il vero punto di forza della nuova Honda Prelude sarà il sistema S+ Shift, che simula il funzionamento di un cambio automatico sportivo. Questa tecnologia non si limita però a riprodurre il suono delle cambiate. Ma ne ricrea anche le sensazioni, garantendo un’esperienza di guida più coinvolgente. Il sistema risponde agli input del conducente tramite palette al volante, simulando cambi marcia rapidi e dinamici. Una soluzione pensata per chi cerca il divertimento di guida tipico delle auto sportive. Anche se con un occhio al futuro della mobilità ibrida.

Hans de Jaeger, vicepresidente di Honda Motor Europe, ha dichiarato che il ritorno della Prelude punta a valorizzare l’eredità di un modello iconico. Il quale verrà ulteriormente arricchito con tecnologie avanzate e prestazioni entusiasmanti. L’Europa si prepara così ad accogliere una coupé che unisce passato e innovazione. P ronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia di Honda.