La Honda svela un aggiornamento pazzesco che coinvolge della sua iconica Civic. L’azienda introduce alla clientela, e a tutti gli appassionati, la versione RS, una variante sportiva pensata per chi cerca un’auto dalla guida adrenalinica e dinamica. Questo modello possiede altissime prestazioni e saprà sicuramente affascinare grazie ad una serie di caratteristiche incluse che lo differenziano di molto dalle versioni già conosciute e tradizionali.

La Civic RS piacerà di gran lunga ai puristi della guida. Perché? Essa è dotata di una trasmissione manuale a sei marce, una caratteristica esclusiva però solo per il mercato giapponese. Con tale soluzione si ha un motore potentissimo a quattro cilindri 1.5 VTEC turbo dalle grandissime prestazioni. Gli ingegneri Honda hanno inoltre ottimizzato le sospensioni, calibrandole per offrire il massimo in termini di performance anche su pista. Oltre a ciò, hanno introdotto un sistema di sincronizzazione dei giri in scalata, ispirandosi in modo diretto alle competizioni automobilistiche.

La nuova Honda Civic RS per chi cerca velocità

La Honda Civic RS già salta all’occhio appena la si guarda per il suo assetto ribassato rispetto al modello standard. Il design esterno riflette fedelmente le linee aggressive del prototipo svelato al Salone di Tokyo già all’inizio dell’anno ammaliando con la sua eleganza. In particolare, il frontale ridisegnato conferisce alla vettura un aspetto più grintoso, rispecchiando il rinnovamento estetico che la Honda ha applicato alla gamma intera.

Ispirata alla leggendaria Type R, la Honda Civic RS possiede dettagli stilistici più audaci rispetto alle versioni ibride. Ci sono ad esempio i cerchi in lega da 18″ in tinta nera e i terminali di scarico dal design sportivo. Una peculiarità del modello per il Giappone è anche la carrozzeria hatchback a cinque porte. Grazie a tale caratteristica si ha sicuramente una maggiore praticità a differenza della Civic berlina venduta negli Stati Uniti. Per chi desidera personalizzare l’aspetto della propria RS, Honda mette a disposizione un catalogo di accessori aftermarket eccezionale. Tra questi, un alettone posteriore ispirato proprio alla Type R. L’interno, per quel che sappiamo ora, della Civic RS è altrettanto speciale. L’auto conquisterà con inserti rossi su plancia e pannelli porta, che contrastano di netto con le finiture scure.