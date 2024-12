Uno dei migliori notebook Acer è in promozione su Amazon, gli utenti si ritrovano a tutti gli effetti a poter acquistare un dispositivo che parte con il mettere a disposizione del consumatore finale un display LED da 15,6 pollici di diagonale, dotato di cornici non propriamente sottilissime, ma comunque in grado di raggiungere una risoluzione massima in FullHD.

Il dispositivo integra comunque un processore AMD Ryzen7 5700u, che si estende fino ad una frequenza di clock di 4,3GHz, con alle spalle 32GB di RAM ed una memoria interna su SSD PCI NVMe da 512GB. Alla base è disponibile il sistema operativo Windows 11, senza alcuna personalizzazione software di rilievo, molto fluido nell’esecuzione, e perfetto per la maggior parte degli utilizzi.

Notebook Acer: la promozione Amazon è da pazzi

Oggi il notebook Acer discusso nell’articolo può essere vostro con un risparmio decisamente notevole sul valore originario di listino di quasi 800 euro, infatti la spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere equivale direttamente a soli 544 euro, un prezzo che, ottenibile a questo link, risulta complessivamente in linea con le aspettative del consumatore interessato a spendere comunque il minimo indispensabile.

La connettività fisica che potete trovare sul frame è decisamente completa, considerando a tutti gli effeti la presenza di 3 porte USB-A 3.2, un jack da 3,5mm per le cuffie/microfono, una porta LAN RJ45, una porta HDMI ed anche una USB-C (che presenta oltretutto funzione DC-in). Non mancano all’appello, ovviamente, connettività WiFi 6 con dual-band, ovvero può sfruttare ben due frequenze differenti per una maggiore banda e stabilità di connessione, oltre al bluetooth di ultima generazione. E’ acquistabile nell’unica colorazione argentata disponibile, con finitura opaca che permette di non trattenere impronte di alcun tipo, anche considerando un utilizzo prolungato o in un qualsiasi ambiente.