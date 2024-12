1Mobile presenta Special Gold Plus 180. Una nuova offerta completa ed economica disponibile fino al 7 gennaio 2025. Essa prevede 180GB di traffico internet, minuti illimitati verso numeri nazionali e 80 SMS. Il tutto a soli 5€ per il primo mese e 8,99€ dal secondo in poi. I nuovi clienti possono approfittare di un costo di attivazione vantaggioso. Si parla infatti di solo 1€ per chi effettua la portabilità da altri operatori e 6€ per l’acquisto di una nuova SIM.

1Mobile: come attivare e gestire il piano tariffario

Un valore aggiunto dell’offerta riguarda la copertura assicurativa legale stradale gratuita inclusa. Disponibile grazie ad un accordo con DAS Assicurazione. La polizza offre una protezione legale fino a 3.000€ per sinistro, rappresentando un plus importante per gli automobilisti. I dati inclusi nel piano sono utilizzabili sia in Italia che in Unione Europea, seguendo le normative europee. Però il traffico non consumato nel mese non può essere accumulato con quello successivo.

L’attivazione è semplice e veloce. Infatti basta accedere all’area personale sul sito 1Mobile o scaricare l’app ufficiale. La gestione del piano, incluso il controllo dei consumi e dei rinnovi, avviene comodamente attraverso questi strumenti. In più sarà possibile effettuare il restart della promo o passare ad altre soluzioni compatibili senza costi aggiuntivi.

In caso di credito insufficiente, l’ offerta resta sospesa fino al completamento della ricarica. Ma dopo due mancati rinnovi consecutivi sarà necessario riattivarla. Se un cliente decide di cambiare operatore entro 180 giorni dall’attivazione, i bonus usufruiti verranno trattenuti. L’operatore specifica anche alcune limitazioni tecniche. Ad esempio i servizi offerti non sono compatibili con dispositivi dotati di sistema operativo Blackberry OS. Mentre alcuni modelli di Brondi o Wiko potrebbero avere problemi con la rete.

Insomma con questa soluzione, 1Mobile si conferma un’alternativa valida e competitiva per chi cerca un piano ricco di vantaggi a un costo super vantaggioso. Semplice da gestire e completa di bonus extra come l’assicurazione stradale, Special Gold Plus 180 è ideale per chi desidera restare connesso senza sorprese.