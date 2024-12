Meta celebra un successo senza precedenti con Threads. Ovvero la sua piattaforma di microblogging alternativa a X. Con un annuncio fatto direttamente da Mark Zuckerberg, è stato rivelato che la piattaforma ha raggiunto 300 milioni di utenti mensili attivi e 100 milioni giornalieri. Questo risultato rappresenta un’evoluzione straordinaria. Significa infatti che in meno di dieci mesi, la piattaforma è passata da 100 a 300 milioni di utenti. Arrivando a consolidarsi come un serio competitor nel mondo dei social network. Tala crescita pone Threads in una posizione di forza. Fino ad alimentare speculazioni sulla possibilità che possa persino arrivare a rubare il primato di X. L’ app che attualmente vanta 570 milioni di persone attive al mese.

L’ascesa di Threads scuote il mondo dei social

Secondo Social Media Today, il ritmo di espansione di Threads è dovuto a un effetto a catena tipico delle piattaforme social. Ovvero più contenuti pubblicati attraggono nuovi utenti, generando un ciclo di crescita continua. In più, il legame con Instagram rappresenta un vantaggio strategico. Non mancano però alcune critiche che emergono sulla reale attività degli utenti. In quanto molti sarebbero stati introdotti alla piattaforma grazie a Instagram, senza però interagire attivamente.

Il successo di Threads si riflette anche nelle classifiche degli store digitali. In cui si trova al primo posto tra le app più scaricate, superando nomi consolidati come TikTok e ChatGPT. Adam Mosseri, a capo della piattaforma, ha dichiarato che il 2024 sarà dedicato al miglioramento dell’esperienza d’uso dell’ applicazione. Così da rafforzare l’offerta e rendere Threads sempre più competitiva.

L’espansione di Threads ha portato ad un confronto inevitabile con X di Elon Musk. Il cui predominio nel settore del microblogging ora sembra vacillare. Anche se X ha ancora un numero maggiore di iscritti, le crescenti critiche alla gestione della piattaforma e la percezione di un ambiente più ostile potrebbero giocare a favore di Meta. Al contempo, piattaforme emergenti come Bluesky cercano di ritagliarsi un loro spazio. Anche se con soli 25 milioni di profili totali restano ben lontane dai numeri di Threads.

Insomma, il futuro dei social media sembra dunque destinato a dover affrontare la rivalità tra Threads e X. Insieme a Meta sempre pronta a sfruttare ogni opportunità per imporre il proprio ruolo di leader nel settore.