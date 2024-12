Nintendo Switch 2: trapela un mock-up, il video del confronto con la OLED

Le speculazioni sulla Nintendo Switch 2 continuano a crescere, e un nuovo video pubblicato dal canale YouTube NerdNest offre uno sguardo interessante su un presunto mock-up (modello finto) della console. Il modello è stato inviato al canale da iVolver, un produttore di accessori, che sembra aver avuto accesso a questa unità grazie a informazioni trapelate. Anche se si tratta di un dummy, il dispositivo fornisce dettagli intriganti sulle possibili novità della prossima console Nintendo.

Un design più grande ma sottile: Nintendo Switch 2 vuole sorprendere

Come mostrato nel video, la Switch 2 appare più grande rispetto al modello originale, ma mantiene uno spessore simile. L’intento sarebbe quello di tenere il design compatto sebbene le dimensioni siano aumentate. Proprio le dimensioni ridotte potrebbero però andare ad influire sul sistema di raffreddamento, con il rischio di dover ricorrere a tecniche come il throttling per evitare surriscaldamenti durante l’uso intenso.

Novità nel design: pulsante “C” e nuovi meccanismi

Una delle aggiunte più interessanti è il pulsante “C”, una novità che potrebbe offrire nuove opzioni di controllo per i giocatori. Il modello mock-up include anche un meccanismo magnetico per i nuovi Joy-Con.

Un altro cambiamento rilevante è la presenza di un secondo paio di grilletti, posizionati accanto ai pulsanti ZL e ZR. Si ipotizza che questi nuovi grilletti possano essere utilizzati per staccare i Joy-Con, introducendo un’innovazione nel modo in cui i controller si collegano e si scollegano dalla console.

Extra USB-C e un kickstand migliorato

La console mock-up mostra inoltre la presenza di più porte USB-C, una caratteristica che potrebbe semplificare la ricarica e l’utilizzo di accessori. Infine, il kickstand sembra ispirato a quello della versione OLED della Switch originale, offrendo maggiore stabilità rispetto al fragile supporto del primo modello.

Come spesso accade con i dummy, non è garantito che il design finale della Nintendo Switch 2 sarà identico a quello mostrato. Questi modelli servono principalmente come indicazione generale della direzione che l’azienda sta seguendo. Tuttavia, il mock-up sembra confermare alcune delle informazioni trapelate di recente, come la nuova disposizione dei pulsanti e le dimensioni maggiori.