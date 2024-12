Molto presto, assisteremo all’arrivo sul mercato delle nuove schede video di ultima generazione prodotte da Nvidia, la serie RTX 50 vedrà l’arrivo dei modelli top di gamma ma anche delle GeForce RTX 5060 e RTX 5060 Ti.

Non a caso l’azienda californiana si occupa da sempre dei modelli top di gamma, ma non vuole nemmeno lasciare il mercato mainstream dal momento che essendo costituito dagli utenti che si accontentano di schede di fascia media rappresenta anche la fetta più grossa dal momento che la maggior parte di questi ultimi non può permettersi una scheda top di gamma, le schede in questione arriveranno dopo la presentazione delle schede di fascia altissima, però qualche indiscrezione in rete sta già iniziando a circolare, nel dettaglio si parla delle memorie e dell’interfaccia.

Tanta memoria veloce

Secondo le indiscrezioni il modello base monterà 8 GB di RAM mentre il modello di fascia leggermente superiore arriverà addirittura a 16 GB di RAM, indubbiamente ci sarebbe piaciuto vedere il modello base con almeno 12 GB di RAM dal momento che alcuni titoli in risoluzione 1080 P superano questo quantitativo, nonostante tutto però il problema non sorge dal momento che le memorie in questione saranno di tipo GDDR7 Che abbinate ad un bus a 128 bit, aumenterà in modo sostanziale la banda passante, consentendo di gestire i titoli anche più complessi.

Per il resto le due schede sono sostanzialmente identiche dal momento che avranno la medesima GPU con le medesime componenti, ovviamente la memoria in più farà lievitare il prezzo sebbene sia difficile capire di quanto, ovviamente non è da escludere che le indiscrezioni possano rivelarsi non corrette e magari vedere un modello base con più ram rispetto a quella prevista.

Non rimane dunque che attendere il prossimo anno e probabilmente i primi mesi del 2025, ricordiamo infatti che a gennaio sistemo all’arrivo delle schede top di gamma e sicuramente qualche mese dopo a queste ultime citate oggi.