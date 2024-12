I Ray-Ban Meta Glasses compiono un grande passo avanti con il rilascio dell’aggiornamento software v11. Tra le funzionalità più interessanti introdotte dall’ azienda vi è la traduzione simultanea. La quale consente di abbattere le barriere linguistiche in modo innovativo. Grazie a Live Translation, gli occhiali possono tradurre discorsi in tempo reale dall’italiano, dallo spagnolo e dal francese all’inglese. Questa funzione è ideale per viaggiatori e professionisti che lavorano in ambienti multilingue.

Live AI: il nuovo standard per l’assistenza quotidiana di Meta

Le traduzioni vengono riprodotte tramite i diffusori open-ear integrati. Oppure visualizzate come trascrizioni nell’app Meta View dello smartphone. Tale funzione è stata dimostrata dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, durante il Connect 2024, suscitando grande interesse. Un’altra importante novità è l’integrazione con Shazam. Quest’ ultima consente di identificare brani musicali pronunciando semplicemente il comando vocale “Hey Meta, che canzone è questa?”. L’intero processo è hands-free, un vantaggio pratico per chi è sempre in movimento. Queste innovazioni sono attualmente disponibili attraverso il programma Early Access, riservato agli utenti di Stati Uniti e Canada.

La funzione Live AI rappresenta un vero e proprio salto avanti nel settore degli occhiali smart. Gli occhiali sfruttano la videocamera integrata per riconoscere ciò che la persona sta osservando e dare supporto in tempo reale. Questo sistema è pensato per migliorare l’efficienza durante le attività quotidiane. Come ad esempio cucinare, dedicarsi al giardinaggio o esplorare nuovi luoghi. Non è più necessario attivare l’assistente con il comando “Hey Meta“, e le conversazioni con l’intelligenza artificiale sono più fluide e contestualizzate.

Meta ha annunciato che, in futuro, Live AI sarà persino in grado di anticipare le esigenze di ognuno. Offrendo suggerimenti utili prima ancora che vengano richiesti. Insomma questo aggiornamento testimonia l’impegno costante dell’azienda nell’innovare i Ray-Ban Meta Glasses. In modo da renderli sempre più simili a un assistente personale indossabile.

Ad ogni modo l’azienda promette ulteriori sviluppi per il 2025 e invita a condividere feedback per perfezionare le nuove funzionalità. Con queste novità, i Ray-Ban MetaGlasses si confermano all’avanguardia, trasformando completamente la vita di tutti i giorni grazie all’ apporto dell’ AI.