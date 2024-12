realme 14 Pro: il primo smartphone al mondo che cambia colore con il freddo

realme continua a sorprendere con innovazioni uniche nel settore tecnologico. L’azienda ha appena annunciato la nuova Serie 14 Pro, un passo avanti nel design degli smartphone grazie alla capacità di cambiare colore in risposta alla temperatura. Questo risultato è il frutto della collaborazione con Valeur Designers, studio di design scandinavo rinomato a livello internazionale.

Cambiare colore: una tecnologia che sorprende

La Serie 14 Pro introduce una tecnologia rivoluzionaria che utilizza pigmenti termocromici avanzati. Quando la temperatura scende sotto i 16°C, la cover posteriore del telefono passa dal bianco perla a un blu vibrante, ritornando al colore originale al risalire della temperatura. Questo effetto, ispirato alla profondità degli oceani, è progettato per stupire gli utenti con una trasformazione delicata ma spettacolare.

Un design che unisce estetica e sostenibilità

Il design della Serie 14 Pro si distingue per l’eleganza e l’unicità. La versione Pearl White è caratterizzata da una texture perlata, ottenuta grazie a oltre 30 fasi di lavorazione artigianale. Ogni dispositivo presenta una back cover unica, proprio come in natura non esistono due gusci identici.

In linea con l’attenzione alla sostenibilità, la struttura della fibra utilizzata per la cover è composta al 95% da materiali biodegradabili e riciclabili. Inoltre, la finitura opaca conferisce un tocco premium e delicato sulla pelle.

Display e fotocamera: innovazione tecnica e creativa

Il realme 14 Pro+ porta l’esperienza visiva a un livello superiore grazie a un display quadricurvo con un rapporto schermo-corpo del 93,8%. Questo design riduce le cornici e rende più fluida l’interazione sui bordi dello schermo.

Sul fronte fotografico, il sistema tripla fotocamera con triplo flash MagicGlow offre risultati sorprendenti, soprattutto nei ritratti notturni. Grazie a un algoritmo avanzato, il dispositivo regola automaticamente i toni della pelle in condizioni di scarsa illuminazione, migliorando la qualità degli scatti.

Resistenza e affidabilità

La Serie 14 Pro non si limita all’estetica. Questa infatti è dotata di certificazioni IP66, IP68 e IP69, ed è dunque appositamente pensata per resistere a polvere, acqua e immersioni fino a 1,5 metri. La certificazione TÜV Rheinland assicura inoltre la massima protezione contro urti e cadute.

La Serie 14 Pro rappresenta un equilibrio perfetto tra innovazione tecnologica, design sostenibile e funzionalità premium, confermando il ruolo di realme come leader nel mercato degli smartphone.