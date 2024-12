La casa automobilistica Zeekr punta ad ampliare la propria gamma di veicoli elettrici con l’obiettivo di conquistare maggiormente il mercato delle quattro ruote Europeo. In tale prospettiva, il costruttore cinese del Gruppo Geely ha lanciato ufficialmente la sua nuova Zeekr 7X.

Non a caso, dopo il debutto di modelli come il Zeekr 001 e l’X, la casa automobilistica cinese punta a conquistare nuovi utenti con il suo nuovo SUV 7X. Attualmente è disponibile per gli ordini solamente nei Paesi Bassi, in Svezia e in Norvegia. In merito all’arrivo sul mercato del Vecchio Continente dovremo ancora attendere. Probabilmente l’arrivo su strada non avverrà prima dell’estate del 2025. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito al nuovo SUV del costruttore cinese.

Zeekr 7X: dettagli e caratteristiche tecniche

Lo scopo dei costruttori del settore automotive è certamente quello di lanciare sempre nuovi modelli al fine di riuscire a conquistare gli acquirenti. Il nuovo SUV Zeekr 7X viene proposto dalla casa automobilistica cinese in due motorizzazioni. Nello specifico, i modelli Premium e Long Range dispongono di un singolo motore da 420 CV e 440 Nm sull’asse posteriore. Non a caso, però, il costruttore cinese ha deciso di dotare la versione Performance, più potente, con un’unità sull’asse anteriore da 639 CV e 710 Nm di coppia. La capacità di effettuare uno scatto da 0 a 100 in questo modello è pari a soli 3,8 secondi.

Oltre all’architettura a 800 V, il modello Premium dispone della cosiddetta Golden Battery che è in grado di offrire un’autonomia di 480 km. I modelli Long Range e Performance ospitano, invece, una batteria da 100 kWh con un’autonomia pari a 615 km per la Long Range.

In merito al costo, sappiamo il SUV elettrico sarà proposto ad una prezzo di 52.990 euro nei Paesi Bassi. Per quanto riguarda l’arrivo sul mercato automobilistico italiano non sappiamo ancora se il costruttore cinese deciderà di portare questo modello al debutto.