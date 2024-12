La Federal Trade Commission (FTC) ha deciso di mettere ordine nel caos dei costi nascosti, introducendo una nuova regola che renderà obbligatoria la trasparenza sui prezzi per hotel, piattaforme di affitto vacanze e venditori di biglietti. Dal 2025, sarà impossibile nascondere tasse e spese aggiuntive fino al momento del pagamento. Insomma, il prezzo che vedremo sarà quello reale, senza sorprese sgradevoli alla fine.

Addio costi nascosti, interviene la FTC

L’idea è semplice ma potente: il consumatore deve sapere subito quanto pagherà, senza bisogno di decifrare cifre minuscole o scoprire costi extra al momento del checkout. Non vuol dire che le aziende non possano applicare tariffe aggiuntive, ma che queste dovranno essere chiaramente visibili già nella pubblicità o durante la fase iniziale di acquisto. Niente più costi di servizio o commissioni nascosti, che spuntano fuori quando ormai è troppo tardi per fare marcia indietro. Anche se alcune voci, come le tasse o le spese di spedizione, possono essere escluse nei primi annunci, dovranno comunque essere chiarite prima che il cliente inserisca i dati di pagamento.

Questa mossa, secondo la FTC, potrebbe far risparmiare miliardi agli americani e ridurre drasticamente il tempo perso a cercare di capire quanto realmente si andrà a spendere. Ma non è tutto: il regolatore ha lavorato anche su altre questioni spinose. Per esempio, la nuova regola “click-to-cancel” renderà finalmente più semplice annullare gli abbonamenti. Quante volte ci si iscrive a qualcosa in pochi secondi, ma ci si ritrova poi a lottare contro moduli e procedure complicate per disdire? Con questa novità, le cancellazioni saranno rapide e immediate.

Inoltre, la FTC sta ampliando le tutele contro le frodi telefoniche, in particolare quelle legate ai falsi servizi di supporto tecnico, un problema particolarmente diffuso negli Stati Uniti. Tutte queste iniziative hanno un unico scopo: proteggere i consumatori e rendere più difficile per le aziende approfittarsene con pratiche poco trasparenti. È un passo importante verso un mercato più chiaro e onesto, dove le persone possano acquistare senza timori o sorprese.