La piattaforma di streaming più famosa al mondo non smette di innovarsi. Al contrario continua ad introdurre interessanti novità per continuare a mantenere il suo primato in un mercato sempre più competitivo. A tal proposito, è proprio di recente che Netflix ha ufficialmente reso disponibile Moments anche per gli utenti Android. Si tratta di una funzione che consente di salvare e condividere le scene preferite durante la visione di un contenuto. Questa opzione era già attiva da alcune settimane su iOS. Rappresentando un passo avanti verso un’esperienza d’uso più interattiva e personalizzata.

Innovazione e strategia: Netflix guarda al futuro dello streaming

Accedere a Moments è semplice. Durante la visione, basta toccare un pulsante dedicato posizionato nella parte inferiore dello schermo. La scena selezionata viene automaticamente archiviata nella sezione Il mio Netflix, dove può essere rivista in qualsiasi momento. La riproduzione riparte esattamente dal momento salvato, senza dover cercare manualmente il punto giusto. Ma la vera novità sta nella possibilità di condividere queste scene direttamente sui social network. Come ad esempio Instagram e Facebook, sia al momento della creazione che in seguito.

Moments non è solo una funzione utile per gli utenti più social, ma anche parte di una strategia più ampia di Netflix. Negli ultimi mesi, l’azienda ha investito molte risorse per arricchire la piattaforma. Sono stati infatti aggiunti contenuti originali, giochi interattivi e eventi live. Tali innovazioni però, hanno portato ad un inevitabile aumento dei costi degli abbonamenti. Scatenando così critiche da parte di alcuni abbonati.

Nonostante le polemiche, Netflix continua a puntare sull’innovazione per distinguersi dai competitor. Moments permette di creare un legame più stretto con il pubblico. Trasformando il consumo di contenuti in un’esperienza più social e condivisibile. La funzionalità, come detto, sarà presto resa disponibile per tutti anche su Android. Ma chi non vuole attendere può già scaricare l’ultima versione disponibile dal Google Play Store.

Insomma, con Moments, Netflix dimostra ancora una volta che il futuro dello streaming non si limita solo alla quantità di contenuti offerti.