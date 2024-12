Truffa a Natale con un messaggio phishing: utenti derubati

Anche oggi è capitato che più utenti si siano ritrovati a fronteggiare almeno una truffa. Sta accadendo tutto molto velocemente, con i messaggi che girano tramite le caselle di posta elettronica e anche nelle applicazioni di messaggistica. In basso ci sono degli esempi chiari.

La nuova truffa sta mettendo le persone in difficoltà, ecco cosa sta succedendo

Quelli che gli utenti possono vedere qui in basso sono dei messaggi che stanno girando tra e-mail e chat. State molto attenti a tutto ciò:

“Ciao, sono Adrianne, non rinunciare al mio tentativo di conoscerti, voglio vederti nel mio letto.

Sono una ragazza aperta, coraggiosa e sexy, piena di energia e ispirazione positive e sexy.

Sogno di liberarmi dalle dure grinfie della tristezza e della malinconia per affrontare l’avventura e il sesso passionale.

L’uomo con cui avevo una relazione non poteva darmi sincerità di sentimenti e gioia, voglio ricominciare da capo.

Puoi guardare il mio profilo per decidere, Adrianne-angel-469 inserisci il mio nickname e mi troverai,

Lì puoi leggere di me, vedere foto, video, lasciare commenti, chattare con me.

La gamma di servizi è enorme e possiamo usarla comodamente.

Vieni, ti aspetto, il tuo Adrianne“.

Questa è un’altra e-mail che purtroppo sta girando tra e-mail e chat mettendo le persone in difficoltà. Si tratta di un pacco che sarebbe in attesa presso un centro GLS, ma in realtà non è vero:

“R: CONSEGNA DEL PACCO IN ATTESA! Sat, 14 Dec 2024

03:48:40 -0500

CIAO utente,

Tieni traccia di tutte le tue spedizioni in un unico

posto. Tienici a portata di mano! Visualizza gli ultimi stati di consegna di tutte le tue spedizioni. Visualizza anche la cronologia dettagliata del tracciamento e i tempi di consegna previsti per ogni spedizione.

Stato: Trattenuto presso il centro di distribuzione (spese doganali non pagate)

Potrebbero essere applicate spese di consegna

Il tuo codice di tracciamento: 250004-GLS“.