Google sta testando un nuovo design a schermo intero per il suo account switcher, la funzione che permette di cambiare rapidamente account sui servizi ufficiali della compagnia. L’aggiornamento punta a rendere l’esperienza più intuitiva e funzionale su dispositivi mobili e desktop.

Google Account Switcher: un nuovo layout più ampio e funzionale

La novità riguarda principalmente l’interfaccia del selettore di account. Il colosso di Mountain View ha sostituito il precedente layout a finestra con una versione a schermo intero che offre più spazio per visualizzare le informazioni. Questa modifica appare particolarmente utile per gli utenti che gestiscono più account contemporaneamente, facilitando la selezione e la gestione.

Il nuovo layout visualizza in modo chiaro tutti gli account collegati all’utente, mostrando dettagli come il nome e l’indirizzo email. In fondo alla schermata, Google mantiene l’opzione per aggiungere un nuovo account o eseguire il logout.

L’aggiornamento del Google Account Switcher sembra in fase di test e non è ancora disponibile per tutti. Google sta introducendo il nuovo design su diversi servizi, come Gmail, YouTube e Drive, sia nelle versioni web che nelle app mobili. Questo approccio graduale permette di raccogliere feedback prima di un rilascio globale. Gli utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento segnalano una maggiore comodità nella gestione degli account, soprattutto su schermi più piccoli, come quelli degli smartphone.

L’update in questione si inserisce nella strategia di Google di rendere le interfacce dei suoi servizi più uniformi e moderne. Negli ultimi mesi, l’azienda ha introdotto vari miglioramenti grafici basati su Material Design, un linguaggio visivo che punta a rendere le applicazioni più chiare e semplici da navigare.

Anche il nuovo selettore di account segue questa direzione, sfruttando lo spazio aggiuntivo per migliorare la leggibilità e la facilità d’uso.

Google continua a migliorare l’esperienza utente con modifiche mirate alle sue interfacce. Il nuovo account switcher a schermo intero rappresenta un passo avanti nella gestione degli account multipli, con un design che sfrutta meglio lo spazio disponibile. Al momento, l’aggiornamento è in fase di test e non si conosce la data ufficiale di rilascio globale.