Apple ha fermato la vendita di alcuni modelli di iPhone 14 e iPhone 14 Plus negli Stati Uniti. La decisione deriva da una disputa legale con l’azienda tecnologica Masimo, che ha accusato Apple di violare alcuni brevetti relativi a tecnologie per il monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue.

Apple blocca la vendita di iPhone SE, 14 e 14 Plus negli USA: ecco il motivo

La International Trade Commission (ITC), ente statunitense che vigila sulle importazioni e sulle dispute commerciali, ha stabilito che Apple avrebbe utilizzato indebitamente tecnologie brevettate da Masimo per la funzione di rilevamento della saturazione dell’ossigeno presente su alcuni dispositivi Apple. Questa funzione è integrata nei modelli più recenti di Apple Watch e offre agli utenti dati sulla salute attraverso sensori ottici.

Di conseguenza, il colosso di Cupertino ha annunciato il ritiro dalle vendite degli iPhone 14 e iPhone 14 Plus (ma anche di iPhone SE di terza generazione) direttamente dal proprio sito ufficiale negli Stati Uniti. La misura interessa soltanto il mercato americano e non si applica ad altri paesi.

Masimo sostiene che Apple abbia copiato tecnologie brevettate relative ai sensori ottici per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. La ITC ha dato ragione a Masimo, avviando così l’applicazione di misure restrittive nei confronti di Apple.

La compagnia di Tim Cook ha reagito interrompendo temporaneamente la vendita online e negli store ufficiali dei modelli interessati, dichiarando tuttavia che farà ricorso contro la decisione della commissione. La compagnia ha sottolineato di rispettare i diritti di proprietà intellettuale e ha espresso la volontà di risolvere la disputa in sede legale.

Quali sono le conseguenze?

La decisione della ITC potrebbe avere ripercussioni più ampie. Se il blocco diventasse definitivo, Apple rischierebbe di dover modificare o rimuovere la funzionalità incriminata dai suoi dispositivi.

Gli iPhone 14 e 14 Plus continuano a essere disponibili presso rivenditori terzi e operatori negli Stati Uniti, ma la società non potrà venderli direttamente finché non risolverà la disputa. Per i consumatori americani, questo significa possibili limitazioni nella disponibilità del prodotto.

Apple si trova al centro di una complessa disputa legale con Masimo riguardo ai brevetti sui sensori per il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue. La decisione della ITC ha portato al blocco delle vendite dirette di iPhone 14 e iPhone 14 Plus negli USA. L’azienda ha annunciato che impugnerà la decisione, ma resta da vedere come questa vicenda influenzerà le future strategie di mercato della compagnia.