Gli utenti utilizzatori dei servizi di casa Google sono davvero tanti ed è difficile trovare qualcuno – nel mercato occidentale – che non utilizzi qualche software del colosso di Mountain View. Ci sono applicazioni per tutti i gusti e le esigenze, messe a disposizione gratuitamente da parte della compagnia. Pensiamo a YouTube, YouTube Studio, Gmail, Google Calendar, Google Drive e non solo. A tal proposito, citiamo anche i numerosi cambiamenti grafici che la compagnia sta effettuando per molte app come Google Maps o le speciali features per Google Chat e l’integrazione di Gemini in Google Messaggi. Tuttavia non possiamo non menzionare uno degli aspetti più rilevanti che accomuna tutti i sw del brand: la gestione del selettore dell’account.

Google: il selettore degli account verrà rinnovato

Con questo strumento infatti, si può passare da un profilo ad un altro durante l’uso delle app, anche se comunque caotico. Passare da un account business ad uno privato infatti, è confusionario e spesso non è neanche preciso. Adesso però sembra che ci sia un rinnovamento anche in questo sistema visto che è stato avvistato dall’insider assembledebug online. Ci sono indizi che ci portano a capire che ci sarà un grosso restyling per questa feature.

Google modifica spesso l’estetica dell’elemento in questione; pochi mesi fa, ad esempio, in agosto, la società ha modificato l’iterazione desktop di questo selettore. A settembre invece, sono trapelate immagini (prontamente cancellate subito dopo) che mostravano il restyling compleso dell’account switcher (come si chiama in inglese) all’interno dell’app di Gmail. Molte altre app riceveranno un simile trattamento nel prossimo futuro.

Le modifiche del selettore dell’account sono state avvistate anche in altre applicazioni del marchio; si legge che – ad esempio – la variante 15.47.26.sa.arm64 beta dell’app principale di Google mostra simili tracce. Fra le altre features ci aspettiamo nuovi pulsanti interattivi e menù aggiuntivi per le funzionalità delle app. Non sappiamo quando avverrà il restyling su tutte le applicazioni mobile e desktop della compagnia: staremo a vedere.