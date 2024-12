Bob and Brad è un marchio che fondato da Bob Schrupp e Brad Heinick, due fisioterapisti che nel 2011, con l’obiettivo di aiutare il maggior numero di persone possibili, aprirono un canale YouTube, raggiungendo nel corso degli anni milioni di follower in tutto il mondo. Vivere una vita sana, in forma e senza dolori, senza dimenticarsi di ridere e di imparare ogni giorno, questo è il loro motto che li ha portati, non solo a mostrare al pubblico come fare per mantenersi “senza dolori”, ma a realizzare una serie di prodotti appositamente studiati per raggiungere i medesimi scopi. Uno di questi è il Bob and Brad T2 Pro, una pistola massaggiante in vendita su Amazon, che abbiamo avuto l’occasione di testare in modo approfondito nel corso delle ultime settimane. Scopriamola meglio da vicino con la recensione completa.

Confezione

Il prodotto viene commercializzato con una confezione molto ricca e sufficientemente fornita di accessori che posson rendere la stessa pistola molto più versatile del previsto, oltre ad una comod custodia rigida in tessuto, sono presenti 5 terminali differenti tra loro, da utilizzare in base alla zona da sollecitare. L’installazione degli stessi è estremamente semplice e rapida, bastano pochi secondi (alla fine sono ad incastro), e non sono necessarie abilità o conoscenze particolari.

Design e Estetica

La pistola massaggiante ha dimensioni perfettamente in linea con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 19,3 x 13,72 x 6,1 centimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno agli 860 grammi. L’impugnatura presenta una copertura antiscivolo in ABS, ben realizzata ed ergonomica, che ne facilita sicuramente l’utilizzo quotidiano, i materiali utilizzati sono il giusto mix tra plastica e metallo, con prevalentemente finitura opaca (che non trattiene le impronte, né si sporca facilmente), inframezzata da alcuni inserti lucidi, atti ad accrescerne notevolmente l’estetica. Il form factor è il classico dei prodotti dello stesso tipo, superiormente si trovano alcuni LED che certificano la carica della batteria e la potenza dell’impulso, il tasto di accensione/spegnimento è inserito posteriormente, sul corpo principale. L’impugnatura “a pistola” è pensata più che altro per la comodità di utilizzo, non tanto per una effettiva presenza di grilletto da premere tecnicamente, in questo modo facilita l’accesso all’80% del corpo, riducendo nettamente le vibrazioni. I materiali utilizzati sono complessivamente molto buoni, è un prodotto resistente ed affidabile, anche considerando un utilizzo sul medio/lungo periodo.

Cos’è e Prestazioni

Bob and Brad T2 Pro è tecnicamente una pistola per massaggi muscolari, una versione migliorata dei classici modelli che troviamo in commercio, per la presenza di teste di massaggio in grado di offrire terapia sia calda che fredda. Con il calore si riesce a favorire la circolazione sanguigna alleviando l’eventuale tensione muscolare (anche in meno di 10 minuti, potendo regolare l’intensità del calore), mentre il freddo è ottimo per ridurre il gonfiore muscolare e l’indolenzimento (utile ad esempio quando subite lesioni sportive o dopo un intervento).

La testa ha una ampiezza di 10 millimetri con una forza di stallo di 18,1 kg, una forza che la porta a penetrare direttamente nella profondità degli strati muscolari, anche grazie alle cinque velocità regolabili dall’utente (motore senza spazzole da oltre 20’000 ore di vita), il quale può scegliere tra un minimo di 2000RPM, fino ad un massimo di 3200RPM. Un prodotto che quindi offre la giusta variabilità e versatilità, risultando a tutti gli effetti adatto sia all’utente privato che l’atleta professionista. Il funzionamento è estremamente semplice, l’utente non deve fare altro che accenderla, selezionare i giri ed il gioco è fatto; la rumorosità è ridotta ai minimi termini, non supera i 45dB, risultando perfettamente utilizzabile in un qualsiasi ambiente, anche ad esempio in palestra (non solo presso la vostra abitazione).

1 su 6

A rendere la Bob and Brad T2 Pro ancora più speciale ci pensa la batteria integrata da 4000mAh, ciò permette di utilizzarla lontani dalla presa di corrente, con una autonomia del 50% superiore rispetto alle concorrenti. Una volta scarica potrà essere ricaricata con una porta USB-C, ed il cavo, con alimentatore da parete, che trovate incluso in confezione. Molto comodo è anche il sistema di spegnimento automatico, che porta la pistola a spegnersi completamente dopo 10 minuti di inutilizzo.

A cosa serve e la nostra esperienza

Negli ultimi anni un pubblico sempre più ampio ha iniziato ad utilizzare le pistole massaggianti, tanto da diventare a tutti gli effetti uno strumento popolare. Di base vengono utilizzare per migliorare la flessibilità muscolare a breve termine, ed allo stesso tempo ridurre la rigidità muscolare, con vari studi a dimostrare che possono tornare utili anche in seguito agli allenamenti, poiché un’applicazione di 15 minuti può ridurre la percezione della fatica. Oltra a questo risultano essere efficaci nella riduzione del dolore muscolare, alleviando le sensazioni di indolenzimento, senza essere particolarmente incisive sulla forza musoclare stessa. In ultimo sono da considerarsi molto utile per infondere una sensazione di rilassamento, l’utente si ritrova a godere di una sensazione di benessere generale, in seguito al loro utilizzo.

I consigli per utilizzarle al meglio sono pochi, ma molto importanti: utilizzarle per pochi minuti, dopo averle appoggiate sulla pelle, spostarle lentamente fino ad individuare i punti di tensioni sui quali esercitare maggiore pressioni, evitando di utilizzarle su articolazioni o su traumi di alcun tipo.

Il plus di Bob and Brad T2 Pro è sicuramente rappresentato dalla testa capace di generare caldo/freddo, una soluzione che accresce di molto la sua versatilità, proprio perché ne facilita l’utilizzo in molteplici situazioni. Il suo funzionamento è stato estremamente semplice ed intuitivo, anche per utenti non esperti come noi, infondendoci piacevoli sensazioni di benessere sia nella normalità, che dopo aver effettuato attività sportiva. La presenza di 5 testine intercambiabili è da considerarsi un altro aspetto da non sottovalutare, proprio perchè permettono di variare il raggio d’azione sulla pelle, dipendentemente dall’area che si vuole curare o rilassare.

Conclusioni

In conclusione Bob and Brad T2 Pro è una pistola massaggiante di fascia alta che ci sentiamo di promuovere e consigliare a tutti gli utenti per molteplici motivi: in primis la presenza in confezione di una dotazione di accessori molto varia e completa, come ad esempio la custodia rigida in tessuto per il trasporto. Come vi abbiamo raccontato nel paragrafo precedente, ne migliorano l’esperienza e la versatilità sia le testine intercambiabili tra loro, che la presenza della testina capace di generare trattamenti caldo/freddo. In ultimo non possiamo non parlare dell’estrema semplicità di utilizzo, è una pistola massaggiante davvero adatta a tutti, con batteria integrata più che soddisfacente in termini di usabilità quotidiana, proprio perché permette di raggiungere una autonomia complessiva prolungata nel tempo.

Il prodotto recensito può essere acquistato direttamente su Amazon ad un prezzo di listino di 129,99 euro, anche se spesso la potete trovare in promozione a cifre inferiori e molto convenienti. La spedizione a domicilio viene gestita direttamente da Amazon, con consegna in tempi brevissimi (anche in 1/2 giorni), con garanzia della durata di 24 mesi a coprire ogni eventuale difetto di fabbrica. Gli utenti che sceglieranno di acquistarla, è bene ricordarlo essendo stata acquistata su Amazon, potranno anche avere il solito mese di tempo entro il quale decidere eventualmente di restituire il prodotto stesso. I metodi di pagamento accettati sono sempre i soliti, tra cui carte di credito di vario tipo e conto corrente bancario, in modo da permettere ad Amazon di effettuare il prelievo direttamente dal conto, senza altre transazioni.