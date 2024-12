La casa automobilistica Skoda ha deciso effettuare nel corso del 2025 un restyling per il suo modello Enyaq. Parliamo di un lavoro su cui il costruttore ceco si concentrerà con l’obiettivo di portare su strada una versione rinnovata dal punto di vista del look. Il costruttore ha fatto sapere che per questa versione 2025 della Eynaq farà ricorso al design modern solid già visto con la Vision 7S.

Nonostante manchi ancora del tempo, alcuni bozzetti ci consentono di avere un’idea più chiara del lavoro che la casa automobilistica Skoda ci presenterà nel corso dei prossimi mesi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza.

Skoda Eynaq: nel 2025 con look rinnovato

Rinnovare il look di un modello che ha conquistare diversi utenti dimostra la volontà del costruttore ceco di attirare ulteriormente l’attenzione degli appassionati. Non dimentichiamo che il costruttore prevede anche di rinnovare il look della versione Coupé. Secondo quanto diffuso dalla casa automobilistica Skoda, le principali novità riguarderanno il frontale. Frontale che sarà ridisegnato e si contraddistinguerà grazie ad una Tech-Deck face illuminata, lettering Skoda e dei gruppi ottici Matrix LED implementati in un nuovo paraurti.

Non poca l’attenzione che la casa automobilistica Skoda ha voluto porre sull’aerodinamica. Si tratta, infatti, di una caratteristica che consente ai veicoli di offrire prestazioni migliori. Nel caso della Enyaq, il costruttore ha deciso di procedere con delle modifiche che gli hanno consentito di ottimizzarla con l’intento di migliorarne sia efficienza che autonomia.

Non passa inosservato il lettering Skoda in Unique Dark Chrome al posteriore. Così come la presenza di luci a forma di C. Per quanto riguarda gli interni, non sono stati rilasciate informazioni ma non si esclude che il costruttore abbia deciso di implementare un sistema di infotainment e curare alcuni dettagli della plancia o optare per nuovi rivestimenti. Nessun dettaglio anche per quanto riguarda le specifiche tecniche.