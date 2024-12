Quali sono le migliori eSIM per viaggiare all’estero? Mi sono posto questa domanda e ho iniziato una mia personale ricerca online. Posseggo un iPhone come smartphone personale ma per lavoro utilizzo un Android, nello specifico un OnePlus 12 5G. Dovendo fare un work-trip a breve, ho deciso di informarmi visto che dovrò portare, oltre al melafonino, anche il mio daily drive del robottino verde. Ecco che quindi, spinto dalla curiosità dopo aver provato Saily di NordVPN, ho deciso di scoprire le altre compagnie rivali, cercando di capirne le differenze e le peculiarità.

eSIM per Android: le soluzioni

Quando si viaggia all’estero serve essere connessi senza però incappare nei pesantissimi costi del roaming internazionale o nell’acquisto delle SIM fisiche locali. Conviene puntare sulle eSIM, virtuali, sostenibili e versatili, oltre che super comode e pratiche. Scopriamo insieme sei soluzioni per Android valide per tutti.

Saily di NordVPN: grazie all’esperienza di NordVPN, questo è un prodotto di alta classe che fa della convenienza il suo punto di forza. Con 1,99 dollari si può aver diritto al piano da 1 GB e l’app dedicata è veramente ben fatta. I piani sono flessibili e arrivano anche fino a 20 GB.L’app è semplice da utilizzare. Va benissimo per chi vuole una soluzione pratica e affidabile. Assicuratevi che il vostro device sia abilitato alla eSIM di Saily; di fatto, da questo sito potrete trovare la lista dei terminali compatibili. Addirittura, la eSIM di NordVPN offre dati in più di 180 paesi, 7 regioni (Europa, Asia, Nord America, Medio Oriente, Nord Africa, America Latina, Africa, Isole dei Caraibi) e c’è anche un piano globale per tutti i Paesi del mondo.Dispone poi di una funzione di auto-attivazione che attiva la eSIM appena si arriva a

destinazione senza doverlo fare manualmente (se ci si è dimenticati) e poi ha una feature top-up quasi unica nel mercato: con Saily, non serve scaricare una eSIM per ogni paese ma basta scaricarne una e poi ricaricare i GB anche di paesi diversi. E, come detto in calce, essendo realizzata da NordVPN (noto servizio di VPN che conosciamo molto bene) è affidabile e sicura, soprattutto nel lungo periodo.Infine, sappiate che questa è più economica di tutti i competitor citati, soprattutto perché con il nostro coupon TECNO5 (applicabile al checkout) riceverete uno sconto extra pari al 5%.

Airalo è una piattaforma molto famosa, conosciuta da tem,po che offre la connessione in oltre 200 Paesi. L’app si scarica dal Play Store di Google, basta scegliere il Paese in cui si intende viaggiare e si può selezionare il piano dati in pochissimo tempo. Si parte da 5 dollari per 1 GB. La copertura sembra essere molto buona ma non è super economico il servizio. Per la velocità non possiamo lamentarci ma non possiamo nemmeno gridare al miracolo. Nelle aree più remote sembra che la connessione non sia al top.

Cosa considerare quando si sceglie un provider eSIM per Android?

In prima istanza dovete verificare la compatibilità con il vostro device; poi dovete capire se il provider ha una buona copertura nel Paese in cui dovrete andare. Bisogna tenere conto del consumo dei dati e dalla facilità di utilizzo di un’app, soprattutto in fase di configurazione.

Le eSIM son il nuovo standard e sono certo che a breve lo saranno anche per le comunicazioni nazionali; ad oggi questi sei provider sono le migliori scelte per Android.

