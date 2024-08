Ford Mustang: espansione gamma con berlina e modello off-road?

La famiglia Ford Mustang sta per crescere. L’icona americana potrebbe presto arrivare n versioni mai viste portando sul mercato nuovi accattivanti modelli. Pare che la Ford abbia infatti da poco presentato dei mockup a grandezza naturale e dei rendering di una Mustung in stile berlina ed un secondo modello off-road a trazione integrale. Le nuove auto potrebbero indicare che la Ford abbia intenzione di espandere questa sua famosa linea ben presto.

La decisione magari farà storcere il naso ai puristi. Pochi si aspettavano di vedere nuove versioni della Ford Mustang, una scelta che va decisamente controcorrente. Molti altri concorrenti infatti, come anche la General Motors, hanno deciso di abbandonare il segmento delle muscle car. Abbiamo visto uscire di scena molte auto storiche Chevrolet Camaro e la Dodge Challenger, ma pare che la Ford abbia tutt’altra idea. Sembra invece intenzionata a rafforzare ulteriormente il marchio Mustang. L’azienda scommette su un futuro in cui la berlina Mustang e il modello off-road amplieranno la possibile clientela, portando entrate e i frutti della strategia.

Nuovi modelli elettrici Ford?

Pare che la berlina Ford possa essere chiamata “Mach 4”. Per il modello off-road a tal proposito non si hanno indizi. Entrambe le Mustang dovrebbero essere tradizionali, dotati di un motore a benzina. Strana scelta considerando quanto si spinga sull’elettrico. I modelli in realtà potrebbero essere un metodo proprio per avere i fondi per espandere la propria scelta elettrificata, in particolare per sostenere la divisione Model che sta affrontando difficoltà nel raggiungere la redditività prevista all’inizio.

Non è poi ancora certo l’arrivo dei nuovi modelli Ford Mustang anche nel nostro continente. I numeri del mercato americano potrebbero già rivelarsi fondamentali per migliorare i risultati finanziari della casa automobilistica ed in base al successo (o al non successo) potrebbe cambiare strategia. L’unica altra cosa che si conosce, condivisa da Ford, è il possibile uso della piattaforma Skunkworks. Questa è stata progettata per dare vita a una gamma di modelli elettrici economici che potremmo vedere sul mercato americano nei prossimi tempi.