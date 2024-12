OnePlus 13R sarà ufficiale il 7 gennaio 2025

OnePlus si prepara a svelare OnePlus 13R, il secondo modello della serie OnePlus 13. L’evento avrà luogo il prossimo 7 gennaio 2025. Questo dispositivo punta a ridefinire il concetto di flagship tra gli smartphone con un equilibrio perfetto tra design, prestazioni e funzionalità avanzate.

Design ispirato alla natura e materiali premium

Ciò che distingue OnePlus 13R parte sicuramente dal design. Questo infatti è sottile e armonioso, con uno spessore di soli 8 mm e una finitura che richiama le scie delle stelle. Sarà disponibile in due colorazioni esclusive, Nebula Noir e Astral Trail, ispirate ai colori della natura. Il dispositivo è dotato di vetro Gorilla Glass 7i sia sul fronte che sul retro, una scelta che migliora la resistenza ai graffi e dona eleganza. La cornice in alluminio aggiunge un tocco di raffinatezza, completando un design che segue la proporzione aurea.

Prestazioni e fotocamere avanzate

Come il modello OnePlus 13, il 13R è equipaggiato con un sistema a tripla fotocamera posteriore progettato per catturare immagini nitide e dettagliate in ogni situazione. Tra le funzionalità principali spiccano:

Modalità Clear Burst , per scatti continui ad alta velocità;

, per scatti continui ad alta velocità; Action Mode , ideale per fotografare soggetti in rapido movimento senza sfocature;

, ideale per fotografare soggetti in rapido movimento senza sfocature; Prestazioni eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie a un sistema di acquisizione avanzato.

Che si tratti di immortalare un momento d’azione o un panorama notturno, OnePlus 13R promette risultati sorprendenti.

Una batteria da maratona

OnePlus 13R include una batteria generosa da 6.000mAh, pensata per accompagnare l’utente durante l’intera giornata, anche nelle attività più impegnative. Il sistema operativo leggero ottimizza ulteriormente le prestazioni, garantendo fluidità e reattività.

Offerta Early-Bird e novità sui OnePlus Buds Pro 3

In occasione del lancio, OnePlus ha annunciato un’offerta esclusiva per chi preordinerà la serie OnePlus 13. Pre-pagando 50 euro, sarà possibile ottenere uno sconto di pari valore sul prezzo finale, oltre a un omaggio dal valore massimo di 279 euro. L’offerta sarà disponibile dal 23 dicembre 2024 per OnePlus 13R, con la possibilità di completare il saldo tra il 7 e l’11 gennaio 2025.

Durante l’evento del 7 gennaio, sarà presentata anche una nuova colorazione per i OnePlus Buds Pro 3, Sapphire Blue, con funzioni avanzate come l’AI Translation, perfetta per agevolare la comunicazione in contesti quotidiani e lavorativi.