In questi ultimi giorni l’operatore telefonico Fastweb ha deciso di proporre una nuova opzione con l’attivazione di alcune delle sue offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’opzione denominata Fastweb Protect. Con quest’ultima, gli utenti potranno navigare in internet in tutta sicurezza. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Fastweb Mobile, tante offerte ora con l’opzione Fastweb Protect

L’opzione sarà inclusa senza alcun costo extra attivando l’offerta di rete mobile denominata Fastweb Mobile Maxi. Quest’ultima include ogni mese fino a ben 300 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Il bundle include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS da inviare. Il tutto ad un costo di 11,95 euro al mese.

Scegliendo una delle altre offerte dell’operatore, invece, per avere la promo è previsto un costo di 3 euro al mese, con inclusi i primi tre mesi totalmente gratuiti. Tra queste offerte, ricordiamo ad esempio l’offerta Fastweb Mobile. Quest’ultima ha un costo di 7,95 euro al mese. Nello specifico, il suo bundle mensile comprende fino a ben 150 GB di traffico dati sempre per navigare in 5G. Il bundle include poi fino a 100 sms e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti. Oltre a questa, rimane poi disponibile all’attivazione un’altra offerta mobile intermedia. Ci stiamo riferendo all’offerta denominata Fastweb Mobile Full. In questo caso, l’offerta include fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Anche in questo caso, rimangono a disposizione degli utenti fino a 200 GB di traffico dati in 5G e sempre minuti di chiamate senza limiti e fino a 100 sms da inviare verso tutti i numeri, ad un costo di 9,95 euro al mese.