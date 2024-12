Per le festività natalizie i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano hanno già pensato di proporre numerose promozioni di rilievo. Tra questi, anche l’operatore virtuale Kena Mobile ha proposto qualcosa, tra cui anche una nuova opzione aggiuntiva. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata Kena Opzione 100 Giga 2 mesi. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile, per Natale arriva la nuova Opzione 100 Giga 2 mesi

Per l’arrivo delle festività natalizie, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di proporre anche una nuova opzione aggiuntiva. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata Kena Opzione 100 Giga 2 mesi. Quest’ultima, in particolare, gli utenti potranno ricevere fino a 100 GB di traffico dati extra rispetto a quelli previsti dalla propria offerta per un periodo di tempo di due mesi.

Una volta terminato questo periodo di tempo, l’opzione aggiuntiva sarà disattivativata in maniera automatica. Per poter attivarla sul proprio numero, gli utenti dovranno sostenere un costo di 4,99 euro. Nello specifico, sarà necessario recarsi sull’app ufficiale dell’operatore virtuale nell’apposita sezione dedicata. Si tratta dunque di un’altra iniziativa piuttosto conveniente proposta proprio per l’arrivo del Natale.

Sul sito dell’operatore, ricordiamo che continuano ad essere disponibili all’attivazione tante offerte di rilievo. Una di queste è Kena 6,99 230 GB . Quest’ultima prevede come metodo di pagamento Ricarica Automatica ed arriva ad includere ogni mese fino a 230 GB per navigare ad un costo di soli 6,99 euro al mese. Con questa offerta, gli utenti potranno inoltre ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro, oltre ad avere offerto il primo rinnovo. Il bundle di questa promo include poi sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.

Per chi vuole spendere ancora meno, c’è poi l’offerta mobile Kena 5,99 200 GB. In questo caso, sempre scegliendo il metodo di pagamento Ricarica Automatica, gli utenti potranno utilizzare ogni mese fino a 200 GB.