Google ha avviato una trasformazione importante del selettore degli account. Strumento fondamentale per chi utilizza più profili. La novità, introdotta inizialmente su Gmail, prevede un restyling completo che abbraccia lo stile Material You e il tema Dynamic Color. A differenza della versione precedente, dove il selettore compariva in sovraimpressione lasciando intravedere l’app sottostante, il nuovo design occupa l’intero schermo. L’interfaccia si presenta quindi con una struttura più ordinata. In alto troviamo l’indirizzo email e l’immagine del profilo dell’account attivo, seguiti dalle opzioni per aggiungere o gestire altri profili. Una grande X in alto a destra permette poi di chiudere rapidamente la schermata.

Gmail: un cambio di design tra novità e dubbi

Questa nuova versione non introduce funzioni inedite. Ma offre comunque un’esperienza visiva più immersiva e in linea con gli standard estetici recenti di Google. La modifica, però, non è ancora disponibile per tutti. Essa infatti coinvolge solo alcuni utenti con la versione 2024.11.24.x di Gmail e richiede un’attivazione lato server. Secondo alcune previsioni, il lancio dovrebbe ampliarsi nei prossimi giorni. Anche se resta da capire se l’azienda intenda estendere il nuovo selettore ad altre applicazioni del suo sistema.

Il restyling di Gmail potrebbe rappresentare una svolta per le interfacce grafiche delle app di Google. Vi sono però ancora molte domande irrisolte. Nelle altre applicazioni, come GooglePlay Store e Gemini, il selettore degli account include voci aggiuntive come scorciatoie e impostazioni. Non è chiaro se queste opzioni verranno integrate anche nel nuovo layout o se il gigante di Mountain View manterrà stili diversi per ciascun servizio.

Il passaggio a una schermata a pieno schermo sottolinea l’importanza crescente della gestione degli account. Questo cambiamento estetico, apparentemente semplice, potrebbe quindi anticipare un’evoluzione più ampia nelle interfacce grafiche delle app Google. Ad ogni modo, l’introduzione graduale fa ipotizzare una fase di test o una strategia mirata a raccogliere i feedback delle persone.