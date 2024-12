Oggi, 19 dicembre 2024, la Camera inizierà l’esame del testo della Legge di Bilancio 2025, dopo il via libera della Commissione Bilancio nella notte tra il 17 e il 18 dicembre. Tra le novità principali della Manovra spicca l’introduzione di un Bonus Elettrodomestici, un incentivo fino a 100 euro per chi sostituisce vecchi apparecchi con modelli di maggiore efficienza energetica. Questa misura si affianca al Bonus Mobili ed Elettrodomestici, già prorogato per il 2025 con le stesse condizioni del 2024, ma resta da chiarire se il nuovo incentivo influirà sulle agevolazioni già previste per gli elettrodomestici.

Il nuovo Bonus Elettrodomestici

Il Bonus Elettrodomestici è pensato per favorire l’acquisto di grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, prodotti in Europa, con l’obbligo di rottamazione di quelli meno performanti. La misura, valida per tutto il 2025, prevede un contributo pari al 30% del costo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro per apparecchio. Per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro, il contributo massimo sale a 200 euro. Ogni nucleo familiare potrà richiedere il bonus per un solo elettrodomestico. La dotazione iniziale del fondo destinato a questa iniziativa ammonta a 50 milioni di euro, gestiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’introduzione di questo incentivo mira a sostenere la produzione europea e a promuovere scelte di consumo più sostenibili, con un occhio di riguardo alla transizione energetica e al risparmio per le famiglie. In questo senso, il Bonus Elettrodomestici rappresenta una sinergia tra sviluppo industriale e attenzione all’ambiente. Resta ora da attendere eventuali aggiornamenti nel testo definitivo della Manovra per chiarire la convivenza tra questa misura e il Bonus Mobili, che consente detrazioni fino al 50% su spese di ristrutturazione, con un tetto massimo di 5.000 euro.

La proposta, parte di un pacchetto più ampio di interventi, conferma l’intenzione del governo di coniugare sostegno economico, innovazione industriale ed efficienza ambientale, offrendo un aiuto concreto alle famiglie italiane.