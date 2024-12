Titan Army P2510HS è il nuovo monitor di Titan Army, azienda nata abbastanza recentemente, nel 2014, con un unico obiettivo: dare la possibilità a tutti di godere di prodotti da gaming di alta qualità, ad un prezzo tutt’altro che impegnativo. Già vi avevamo parlato di alcune offerte interessanti in occasione del Black Friday, mentre oggi torniamo da voi con una new entry: un monitor da gaming che promette faville.

Dotato di una diagonale da 24,5 pollici, il P2510HS sfrutta la tecnologia Fast IPS per raggiungere una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel, enfatizzando la sua anima da gaming con la presenza di un refresh rate che può raggiungere fino i 300Hz, oltre ad un tempo di risposta di solo 1 millisecondo. Quest’ultima specifica è fondamentale per ridurre al massimo il ritardo nella risposta del monitor all’invio di input da parte di joystick o tastiera.

I colori sono vibranti, con il contrasto 1000:1 e la copertura del 121% della gamma cromatica sRGB, mantenendo comunque una forte attenzione al benessere dell’individuo, infatti presenta riduzione della luce blu, garantendo utilizzi prolungati con il minimo impatto sulla vista dell’utilizzatore. Il prodotto supporta HDR400 e miglioramento dell’immagine, oltre a modalità Ultra-Fast e Dark, entrambe dedicate al gioco (sono disponibili anche 10 scenari preimpostati). Viene commercializzato con un design moderno, ma non eccessivamente aggressivo, con anche uno stand che permette la regolazione sul tilt di un angolo che oscilla tra -5 e 20°. Il Titan Army P2510HS ha dimensioni di 557,7 x 422,6 x 218,5 millimetri (comprensivi di stand/base d’appoggio), ed una configurazione di connettori fisici abbastanza fornita: 2 porte HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.4 ed un jack audio da 3,5mm (in uscita).

Titan Army P2510HS: dove acquistarlo

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato nell’articolo può essere acquistato su Geekbuying (a questo link), ad un prezzo di listino di 199 euro, scontato fino al 26 dicembre a 179 euro, a cui è possibile aggiungere una ulteriore riduzione di prezzo di 10 euro con il codice P25NEW, per arrivare così a spendere solamente 169,99 euro.

In caso contrario lo potete trovare anche sul sito ufficiale di Titan Army, ad un prezzo di vendita di listino di 179 euro, in offerta di 10 euro con l’applicazione del codice NewP25, per una spesa finale di soli 169 euro, lo potete ordinare direttamente al seguente link.