Snapchat sta modificando ancora il proprio approccio alla monetizzazione. La piattaforma, infatti, sta introducendo un programma unificato che coinvolgerà sia le Stories che Spotlight. Tale iniziativa sarà lanciata ufficialmente il 1 febbraio 2025. Il suo obiettivo è di semplificare il sistema di guadagno per i creator, integrando due modalità finora gestite separatamente. In tal modo si punta ad offrire un’esperienza più fluida e remunerativa per chi utilizza la piattaforma in modo professionale.

Nuova modalità di monetizzazione per Snapchat

In passato, Stories e Spotlight avevano criteri di monetizzazione distinti. Ciò finiva spesso per generare confusione tra i creator. Con il nuovo modello, i contenuti di entrambe le categorie saranno parte di un unico ecosistema pubblicitario. In tal modo, gli influencer possono guadagnare attraverso annunci inseriti in Stories e post idonei su Spotlight. Si tratta di un cambiamento importante che comporta però anche standard più elevati per accedere alla monetizzazione.

I criteri aggiornati richiedono ai creator un numero significativo di follower e visualizzazioni. Inoltre, è richiesto un impegno costante nella pubblicazione di contenuti. Ad esempio, i creator dovranno pubblicare almeno 25 contenuti al mese e garantire una presenza attiva su almeno dieci giorni nell’arco di 28 giorni. Tali requisiti rappresentano un cambiamento netto rispetto al passato. Prima, infatti, bastavano obiettivi più modesti per iniziare a guadagnare. Tale scelta riflette la volontà di Snapchat di attrarre creator altamente performanti e migliorare la qualità complessiva dei contenuti sulla piattaforma.

Snapchat, con il nuovo programma, punta a restare al passo rispetto alla sua concorrenza. L’unificazione del sistema di guadagno e l’innalzamento degli standard rappresentano una sfida. Allo stesso tempo sono anche un’opportunità per i creator. Coloro che riusciranno a soddisfare i requisiti richiesti avranno accesso a un modello di guadagno più equo. Inoltre, potranno, allo stesso tempo, contribuire alla crescita e al successo di Snapchat. Ciò nel competitivo mercato dei social media.