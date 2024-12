Nuova occasione di risparmio sull’acquisto di uno degli smartphone maggiormente in voga negli ultimi mesi/anni, stiamo parlando di Xiaomi Redmi Note 13, un dispositivo che costa veramente molto poco, almeno in confronto a ciò che si ritrova a poter offrire al consumatore finale.

Il suo punto di forza è rappresentato facilmente dal display, un componente da 6,67 pollici di diagonale, che grazie alla sua risoluzione di 1080 x 2400 pixel e la tecnologia AMOLED, riesce indiscutibilmente ad innalzarsi su tutta la concorrenza diretta del settore. Il processore abbraccia la fascia media, un MediaTek Dimensity 6080, octa-core con frequenza di clock a 2.4GHz, che viene supportato a sua volta dalla presenza di una GPU Mali-G57 MC2, ed anche 6GB di RAM con 128GB di memoria interna.

Xiaomi Redmi Note 13: uno sconto pazzesco per tutti

Prezzo da urlo per lo Xiaomi Redmi Note 13, lo sconto che Amazon ha deciso di attivare e mettere a disposizione dei consumatori vi lascerà davvero a bocca aperta, se pensate che a tutti gli effetti il consumatore non sarà costretto a spendere i 249 euro previsti di listino, ma dovrà investire solamente 149 euro per il suo acquisto definitivo. Ordinatelo al seguente link.

Le dimensioni dello smartphone sono sufficientemente ridotte, raggiungono per la precisione 161,1 x 74,95 x 7,6 millimetri di spessore, con un peso di 173,5 grammi. Senza difetti, per la fascia di prezzo di posizionamento, il comparto fotografico, con nella parte posteriore ben due sensori: principale da 100 megapixel e secondario ultragrandangolare da 2 megapixel. La risoluzione massima degli scatti è di 11549 x 8660 pixel, con apertura massima F2.4. Frontalmente è presente un sensore da 16 megapixel, con registrazione video in FullHD a 30fps, da notare essere presente tanta connettività virtuale, con WiFi ac dual-band, bluetooth 5.3, USB type-C 2.0, chip GPS e sensore ad infrarossi.