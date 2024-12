Le innovazioni di Apple non sembrano conoscere sosta. A tal proposito, alcune anticipazioni gettano luce sui piani dell’azienda per il futuro. Dopo anni di consolidamento e perfezionamento dei dispositivi tradizionali, Cupertino sembra pronta a rompere nuovi schemi. Secondo alcune indiscrezioni presentate dal Wall Street Journal e altre fonti autorevoli, il 2025 sarà l’anno dello smartphone “ultrasottile“. Mentre i primi dispositivi pieghevoli potrebbero arrivare nel 2026. E non è tutto. Apple starebbe anche sviluppando una versione più accessibile del Vision Pro, destinata a rendere tale tecnologia meno esclusiva.

Apple si prepara a sorprendenti innovazioni

Il nuovo iPhone 17 Air sarà probabilmente il protagonista della gamma 2025. Con uno spessore che sfiorerà appena i 5 millimetri. Si tratta di un dispositivo progettato per catturare l’attenzione attraverso un design estremamente elegante e moderno. Il modello prenderà il posto della versione “Plus”. Manterrà un prezzo competitivo. Secondo alcune fonti interne sarà pari a circa 900 dollari. La scelta di Apple sembra chiara. Puntare sull’estetica e sulla leggerezza, sacrificando alcune funzionalità avanzate per contenere i costi.

Allo stesso tempo, Apple sta investendo energie considerevoli nello sviluppo di dispositivi pieghevoli. Il primo, un iPhone “Fold”, potrebbe avere uno schermo superiore ai 7 pollici una volta aperto. Il secondo dispositivo pieghevole sarebbe un iPad, con uno schermo da 20 pollici capace di sostituire un computer tradizionale.

Un altro fronte su cui Apple sta cercando di innovare è la realtà aumentata e virtuale. Dopo un avvio incerto del Vision Pro, soprattutto a causa del prezzo proibitivo, l’azienda starebbe lavorando a una versione più economica. Suddetto modello potrebbe sfruttare la potenza di un iPhone collegato, riducendo così sia il peso che i costi.

Considerando quanto emerso, i prossimi due anni potrebbero segnare un punto di svolta per l’azienda di Cupertino. Introducendo dispositivi in grado di dettare nuovi standard nel settore, Apple punta a consolidare la propria leadership nei segmenti di mercato emergenti.