Il tastierino numerico di WhatsApp, già presente da tempo su Android, approda anche su iPhone. La nuova funzione, scoperta da WABetaInfo nella versione Beta dell’app per iOS, consente agli utenti di digitare manualmente un numero e avviare una chiamata tramite l’app di messaggistica. Questa possibilità però è limitata ai numeri registrati su WhatsApp. Non è necessario che il contatto sia salvato in rubrica, ma chi non utilizza l’app resta comunque irraggiungibile.

Nuova opzione Whatsapp: come funziona e quando arriverà per tutti

Anche su Android, dove il tastierino è già disponibile, questa funzione non ha ottenuto particolare visibilità. Probabilmente a causa della sua semplicità. Mancano infatti funzioni avanzate come il completamento automatico, che sugli smartphone con sistema operativo Google suggerisce contatti digitando numeri o lettere. Anche se i numeri di WhatsApp mostrano le classiche lettere associate, queste non attivano alcun suggerimento. Rimane comunque possibile che in futuro la funzione venga migliorata con aggiornamenti successivi.

Accedere al tastierino numerico su iPhone è piuttosto semplice. Bisogna aprire la sezione Chiamate cliccando sull’icona in basso a destra, poi premere il pulsante verde con la cornetta e selezionare l’opzione Chiama un numero. Attualmente, questa funzione è disponibile solo per chi partecipa al programma Beta di WhatsApp tramite TestFlight. Chi non vi è iscritto dovrà attendere. In quanto non ci sono ancora informazioni certe sulla data di rilascio per tutti.

Questa novità rappresenta un piccolo passo avanti per la rinomata app di messaggistica, che cerca di ampliare le possibilità di utilizzo delle sue chiamate. Anche se il tastierino numerico è essenziale e non competitivo rispetto a quello tradizionale, la sua integrazione permette agli utenti di fare a meno di app esterne per chiamare numeri registrati. Le limitazioni attuali e l’assenza di funzioni avanzate come il completamento automatico potrebbero però ridurre l’appeal della novità.

Con aggiornamenti futuri, WhatsApp potrebbe migliorare questa funzione, rendendola più utile e intuitiva, come richiesto da molti. Per il momento, si tratta di un’aggiunta interessante, ma ancora lontana dal rappresentare un’alternativa completa.