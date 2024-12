Il costruttore automobilistico sudcoreano Hyundai ha da pochi giorni presentato la prossima generazione della sua Palisade. Suv top di gamma che la casa automobilistica ha deciso di destinare principalmente al mercato americano. Non a caso, Hyundai si posiziona tra i costruttori del settore delle quattro ruote che puntano ad offrire nuovi modelli con ottime prestazioni e un design curato nei minimi dettagli.

Nel caso della nuova generazione di Hyundai Palisade, parliamo di un modello particolarmente diffuso negli Stati Uniti. Non a caso, infatti, sul mercato degli USA vede come diretti rivali modelli come la Ford Explorer, la Toyota Highlander. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutte le caratteristiche della prossima generazione Palisade.

Hyundai Palisade: le caratteristiche della nuova generazione

Portare sul mercato una nuova generazione di un modello che è tra i preferiti degli utenti dimostra il grande impegno del costruttore automobilistico sudcoreano. Non a caso, il costruttore ha deciso di attirare l’attenzione degli utenti realizzando una generazione con caratteristiche differenti rispetto al passato. Nello specifico, le novità riguardano in particolare il suo stile più raffinato e lussuoso. Non passano infatti inosservate linee spigolose con un frontale che si contraddistingue grazie alla presenza di una griglia orizzontale, fari a led e cerchi in lega da 21 pollici.

Eccellente anche il lavoro che la casa automobilistica sudcoreana ha deciso di portare avanti per realizzare interni del tutto curati. L’abitacolo si contraddistingue per la presenza di materiali di qualità, come legno e pelle, e dettagli del marchio di lusso Genesis. Non manca un cockpit digitale che include due schermi di 12,3 pollici integrati in un pannello curvo. Massimo il comfort che viene offerto dall’abitacolo, che è in grado di ospitare fino a 9 passeggeri.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, purtroppo non sono stati svelati i dettagli. Disponibilità in Corea del Sud e, in seguito, in altri mercati, con arrivo previsto per la fine del 2025.