OnePlus ha confermato nei giorni scorsi che il debutto globale della serie OnePlus 13 è atteso per il prossimo anno nel corso del mese di gennaio. In queste ore, finalmente, sono arrivati maggiori dettagli da parte del brand che permettono di fissare con precisione la data di lancio.

Gli appassionati possono segnare sul calendario il prossimo 7 gennaio, giorno durante il quale si terrà l’evento intitolato “OnePlus 13 Series Winter Launch Event”. I protagonisti attesi nel corso della presentazione saranno i due smartphone OnePlus 13R e OnePlus 13.

Il produttore cinese ha voluto pensare alle diverse tipologie di utenti che non vogliono rinunciare all’offerta del brand. Infatti, ha realizzato un device pensato per la fascia alta e uno per la fascia medio-alta del mercato.

OnePlus 13 e 13R stanno arrivando a livello internazionale, l’azienda ha fissato la data di lancio per entrambi i device

Del OnePlus 13 conosciamo molto bene la scheda tecnica, considerando che il dispositivo è stato presentato lo scorso ottobre in Cina. A distanza di qualche mese, ecco che il flagship è pronto per il mercato internazionale. Il device è un top di gamma senza compromessi, grazie alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Il device è caratterizzato da un display OLED con bordi curvi su tutti i lati e una risoluzione 2K. La batteria da 6.000mAh consentirà un’ampia autonomia assecondando le esigenze degli utenti a casa o in mobilità.

Anche OnePlus 13R potrà dire la sua grazie al SoC Snapdragon 8 Gen 3 in grado di offrire prestazioni di altissimo livello. Lo schermo del device sarà piatto ma, non per questo, il design generale ne risentirà. La batteria del device ha una capacità di 6.400mAh.

Il comparto fotografico, sia per OnePlus 13 che per il 13R risulta aggiornato rispetto ai modelli precedenti al fine di poter scattare foto ottime in ogni condizione ambientale. Entrambi i dispositivi saranno ottimizzati dalla presenza dell’interfaccia proprietaria ColorOS 15 basata su Android 15. Rispetto alle generazione precedente, OnePlus ha lavorato molto sull’affinamento del software per integrare al meglio le potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale al fine di semplificare l’esperienza d’uso.