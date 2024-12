Il sotto brand di Xiaomi, ovvero Poco, ha da poco presentato in veste ufficiale per il mercato indiano due nuovi device come sempre interessanti. Ci stiamo riferendo in particolare ai nuovi Poco M7 Pro 5G e Poco C75 5G. Si tratta di due device appartenenti rispettivamente alla fascia media e bassa del mercato e sono entrambi dotati del supporto alla navigazione sulle reti di quinta generazione. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Poco ufficializza per il mercato indiano i nuovi Poco M7 Pro 5G e Poco C75 5G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Poco ha ufficializzato per il mercato indiano non uno, ma ben due nuovi dispositivi. Come già accennato in apertura, il primo di questi è il nuovo Poco M7 Pro 5G. È il nuovo smartphone di fascia media dell’azienda e vanta la presenza del soc MediaTek Dimensity 7025 Ultra, realizzato con processo produttivo a 6 nm. A supporto sono presenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno.

Sul fronte lo smartphone può vantare la presenza di un display con tecnologia OLED da 6.67 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Anche il comparto è notevole, dato che dispone di un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. Tra le altre caratteristiche, vanta la certificazione IP64, il jack audio per le cuffie e il sensore a infrarossi.

L’azienda ha poi presentato anche il nuovo Poco C75 5G. Quest’ultimo è alimentato da un processore di casa Qualcomm. Si tratta del soc Snapdragon 4s Gen 2, il quale è accompagnato da 2 GB di RAM e fino a 64 GB di storage interno, espandibile comunque fino a 1 TB tramite scheda micro sd.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Poco M7 Pro 5G e Poco C75 5G saranno disponibili all’acquisto inizialmente per il mercato indiano ad un prezzo iniziale rispettivamente pari a circa 170 euro e 90 euro al cambio attuale.